Αποκάλυψη Telegraph: Ο ρόλος «κλειδί» του Κάρολου στη μεταστροφή Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η παρέμβαση του βασιλιά Κάρολου άλλαξε τη στάση του Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αποκαλύπτει η Telegraph.

Η βρετανική εφημερίδα, που επικαλείται δηλώσεις του επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνει πως οι κατ’ ιδίαν συνομιλίες του αμερικανού προέδρου με τον Κάρολο, κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποδείχτηκαν καταλυτικές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωση που χαρακτήριστηκε από πολλούς ως στροφή 180 μοιρών σε σχέση με την προηγούμενη τοποθέση για παραχωρήσεις εδαφών στη Ρωσία για να τερματιστεί ο πόλεμος.

King Charles expressed his support for Ukraine:



"Today, as tyranny once again threatens Europe, we and our allies stand together in support of Ukraine, to deter aggression, and to secure peace," he said.



It's such a nice gesture, and Trump does need a reminder. pic.twitter.com/hpQaH0jXHi — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) September 17, 2025

Όταν ρωτήθηκε από την Telegraph αν η ουκρανική αντιπροσωπεία ήταν αυτή που άλλαξε γνώμη στον Αμερικανό πρόεδρο, ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, προτίμησε να εξάρει τις προσπάθειες του Βασιλιά Καρόλου και του σερ Κιρ Στάρμερ.

«Θα ήθελα να αναφερθώ στην πολύ σπουδαία επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γνωρίζω τη θέση της Αυτού Μεγαλειότητας, του πρωθυπουργού Στάρμερ και των ανθρώπων που συνάντησε ο Πρόεδρος Τραμπ… ήταν πολύ σημαντική η επίσκεψη», είπε χαρακτηριστικά ο Αντρίι Γερμάκ.

«Διπλωματικές πηγές υπέδειξαν ότι δεν είναι τυχαίο πως η αλλαγή στάσης του κ. Τραμπ ήρθε τόσο σύντομα μετά τις συνομιλίες του με τον Βασιλιά. Πιστεύεται ότι ο μονάρχης συζήτησε κατ’ ιδίαν το ζήτημα της Ουκρανίας με τον Αμερικανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσημης επίσκεψης», επισημαίνει το δημοσίευμα.

Η παρέμβαση στο επίσημο δείπνο

Ο βασιλιάς Κάρολος φιλοξένησε τον Τραμπ και τη σύζυγό του, Μελάνια, στο Κάστρο του Γουίνδσορ και πέρασαν μαζί μια ολόκληρη ημέρα. Στην ομιλία του στο επίσημο δείπνο, ο μονάρχης αναφέρθηκε στην Ουκρανία – μια παρέμβαση που σχολιάστηκε για τον πολιτικό της τόνο.

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ, είπε: «Οι χώρες μας έχουν τη στενότερη σχέση άμυνας, ασφάλειας και πληροφοριών που έχει υπάρξει ποτέ. Σε δύο παγκόσμιους πολέμους πολεμήσαμε μαζί για να νικήσουμε τις δυνάμεις της τυραννίας. Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί ξανά την Ευρώπη, εμείς και οι σύμμαχοί μας στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε την ειρήνη».

Όπως αποκαλύπτει η Τelegraph ο Ζελένσκι εκμεταλλεύτηκε τη συνάντησή του με τον κ. Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να ζητήσει την αποστολή πυραύλων Tomahawk που θα μπορούσαν να πλήξουν τη Μόσχα.

Πηγές ανέφεραν πως ο ουκρανός πρόεδρος είπε στον αμερικανό ομόλογό του ότι το προηγμένο αυτό οπλικό σύστημα θα μπορούσε να βοηθήσει να καθίσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία ειρήνης.

Διαβάστε επίσης:

Ζαπορίζια: Συναγερμός για πιθανό πυρηνικό ατύχημα – Χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος μετά τους βομβαρδισμούς ο σταθμός

Λετονία: Συνάντηση ηγετών του ΝΑΤΟ για τις «ρωσικές παραβιάσεις» – Συνεχίζει να διαψεύδει η Μόσχα

«Καρφί» Τραμπ για Ερντογάν: «Ξέρει από νοθευμένες εκλογές» – «Πάγωσε» την αίθουσα με μία φράση (Video)