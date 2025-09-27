Λετονία: Συνάντηση ηγετών του ΝΑΤΟ για τις «ρωσικές παραβιάσεις» – Συνεχίζει να διαψεύδει η Μόσχα

Οι αρχηγοί γενικών επιτελείων κρατών μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται σήμερα στη Ρίγα για συνομιλίες σχετικά με τις πρόσφατες παραβιάσεις εναέριων χώρων από ρωσικές δυνάμεις.

«Σήμερα, εκφράζω την πλήρη και αδιαμφισβήτητη αλληλεγγύη μου με όλους τους συμμάχους των οποίων παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος. Η απάντηση του Συμφώνου είναι στιβαρή και θα ενισχυθεί περαιτέρω», δήλωσε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του οργανισμού, στην εναρκτήρια ομιλία του.

«Αυτές οι ενέργειες είναι κλιμακωτά ριψοκίνδυνες και θέτουν σε κίνδυνο ζωές και η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες», τόνισε ο Ντραγκόνε.

Στην ομιλία του από τη θέση του οικοδεσπότη, ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρινκέβιτς δήλωσε:

«Άμεση προτεραιότητα σήμερα είναι ξεκάθαρα η αεράμυνα».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Όπως έχω ήδη επισημάνει, η Ρωσία συνεχίζει ένα μοτίβο προκλήσεων, πιο πρόσφατα παραβιάζοντας απερίσκεπτα τους εναέριους χώρους της Πολωνίας και της Εσθονίας».

Η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ συμβουλεύει τις χώρες του Βορειοατλαντικού Συμφώνου σε στρατιωτικά θέματα. Ένας από τους στόχους της τωρινής συνεδρίασης είναι η υλοποίηση αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη τον περασμένο Ιούνιο.

Δανία: Νέες παραβιάσεις από drones πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας

Άγνωστης προέλευσης drones εθεάθησαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας χθες βράδυ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, ύστερα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είχαμε ένα περιστατικό γύρω στις 20.15 (τοπική ώρα, 21.15 ώρα Ελλάδας) που διήρκησε αρκετές ώρες. Ένα ή δύο drones παρατηρήθηκαν έξω και πάνω από την αεροπορική βάση» του Καρούπ, δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεν τα καταρρίψαμε», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο για την προέλευση αυτών των drones.

Μόσχα: Διαψεύδει τις παραβιάσεις σε Βαλτική και Ανατολική Ευρώπη

Η Μόσχα συνεχίζει να επαναλαμβάνει πως οι Ρώσοι πιλότοι επιχειρούν πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, διαψεύδοντας κάθε ενδεχόμενο παραβίασης του εναέριου χώρου οποιασδήποτε χώρας.

Η ρωσική κυβέρνηση χαρακτήρισε «αβάσιμη» την αναφορά του Ταλίν ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια προσπάθεια δημιουργίας κλίματος έντασης στην περιοχή.

Οι εσθονικές αρχές υποστήριξαν ότι τρία μαχητικά MiG-31 φέρονται να παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας για περίπου 12 λεπτά, πριν απομακρυνθούν μετά από σχετική παρέμβαση. Από την πλευρά της Ρωσίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σχολίασε ότι «η Μόσχα δεν έχει ακούσει την Εσθονία να λέει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξει αυτή την κατηγορία».

Δανία, Νορβηγία και ΕΕ «δείχνουν» τη Ρωσία για τα περιστατικά εμφάνισης drones σε Κοπεγχάγη και Όσλο, ωστόσο η Μόσχα αρνείται την εμπλοκή.

Ως «την πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας» χαρακτήρισε την εισβολή drones στον εναέριο χώρο της χώρας, η πρωθυπουργός, Μέτε Φρεντέρικσεν.

Τα σενάρια για την προέλευση των drones «φουντώνουν», με τη Φρεντέρικσεν, το ΝΑΤΟ αλλά και εκπρόσωπο της ΕΕ να μην αποκλείουν εμπλοκή της Ρωσίας, κατηγορίες που το Κρεμλίνο απορρίπτει ως αβάσιμες.

Οι δανικές υπηρεσίες πληροφοριών έκαναν λόγο για «σημαντική απειλή δολιοφθοράς».

«Ενδεχομένως δεν θα μας επιτεθούν, αλλά μας ασκούν πίεση για να δουν πώς αντιδράμε», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο διευθυντής επιχειρήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών (PET) Φλέμινγκ Ντρέγιερ.

