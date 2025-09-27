search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 15:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.09.2025 13:46

«Καρφί» Τραμπ για Ερντογάν: «Ξέρει από νοθευμένες εκλογές» – «Πάγωσε» την αίθουσα με μία φράση (Video)

27.09.2025 13:46
trump erdogan

Και όμως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην διπλωματική συνάντηση του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 25/9, στον Λευκό Οίκο, σόκαρε το διεθνές περιβάλλον με ακόμα μία αμήχανη δήλωση του. Συγκεκριμένα ο Τραμπ με ευκολία είπε μπροστά στις κάμερες και στο Πρόεδρο της Τουρκίας πως «ξέρει καλά από νοθευμένες εκλογές».

Η δήλωση που «πάγωσε» τη συνάντηση

Καθισμένος δίπλα στον Τούρκο ηγέτη, ο Τραμπ απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους και έκανε μια αναφορά-«βόμβα» στην ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020. Περιέγραψε εκείνη την περίοδο ως «εξορία» και άδικη, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του για εκλογική νοθεία. Στη συνέχεια, έκανε μια άμεση σύνδεση με τον Ερντογάν, λέγοντας:

«Ακόμα και για τέσσερα χρόνια, όταν ήμουν σε «εξορία», άδικα όπως αποδεικνύεται, νοθευμένες εκλογές. Αυτός (ο Ερντογάν) ξέρει για νοθευμένες εκλογές καλύτερα από τον καθένα».

Αντιπολίτευση και ΜΜΕ στην Τουρκία

Η αναφορά του Τραμπ έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για την Τουρκία. Κόμματα της αντιπολίτευσης έχει εδώ και καιρό ισχυριστεί ότι οι εκλογές στη χώρα διεξάγονται σε ένα άνισο περιβάλλον, κατηγορίες που συχνά υποστηρίζονται και από διεθνείς παρατηρητές. Σύμφωνα με την οργάνωση «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα», περίπου το 90% των τουρκικών ΜΜΕ βρίσκεται στα χέρια της κυβέρνησης ή των συμμάχων της, γεγονός που ευνοεί συστηματικά την κάλυψη υπέρ του Ερντογάν.

Ο Τραμπ, με τη δήλωσή του, όχι μόνο επανέφερε τον δικό του αβάσιμο ισχυρισμό για νοθεία, αλλά ταυτόχρονα άφησε μια αιχμή για το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας, προκαλώντας ερωτηματικά για το διπλωματικό πρωτόκολλο της συνάντησης και το πόσο φίλος είναι τελικά με τον Ερντογάν.

Διαβάστε επίσης:

Βρετανία: Καλεσμένη σε γάμο παράγγειλε πίτσα στη δεξίωση και έγινε viral στο ΤikTok (Video)

Δανία: Παραβιάσεις από drones πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας

Νικολά Σαρκοζί: Δεν ζητάει χάρη από τον Μακρόν – Σε αναμονή για την ημερομηνία έναρξης της πενταετούς φυλάκισής του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sillipsis_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Καταδίκη προϊστάμενου σούπερ μάρκετ για σεξουαλική παρενόχληση σε εργαζόμενό του

mylonakis_giorgos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο Νίκος Σαλάτας επιβεβαίωσε την απρόσκοπτη πρόσβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας»

fvtia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δάσος στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης – Στη μάχη 2 ελικόπτερα

mitsotakis (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στη δεξίωση Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι

zaporizia pyrinika- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζαπορίζια: Συναγερμός για πιθανό πυρηνικό ατύχημα – Χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος μετά τους βομβαρδισμούς ο σταθμός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

Dakota-Johnson-new
LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα με διάφανο φόρεμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 15:34
sillipsis_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Καταδίκη προϊστάμενου σούπερ μάρκετ για σεξουαλική παρενόχληση σε εργαζόμενό του

mylonakis_giorgos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο Νίκος Σαλάτας επιβεβαίωσε την απρόσκοπτη πρόσβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας»

fvtia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δάσος στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης – Στη μάχη 2 ελικόπτερα

1 / 3