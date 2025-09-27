Νικολά Σαρκοζί: Δεν ζητάει χάρη από τον Μακρόν – Σε αναμονή για την ημερομηνία έναρξης της πενταετούς φυλάκισής του

Στις 13 Οκτωβρίου ο Νικολά Σαρκοζί θα μάθει διά στόματος εισαγγελέα την ημερομηνία που θα πάει φυλακή για πέντε χρόνια την ποινή του. Θα εκτίσει στη φυλακή κοντά στο Παρίσι. Εκεί δεν υπάρχει ειδική πτέρυγα VIP και ως εκ τούτου δεν θα χαίρει ειδικής μεταχείρισης.

Θα μείνει σε ένα κελί εννέα τετραγωνικών και θα προαυλίζεται για μία ώρα την ημέρα, όπως και οι υπόλοιποι συγκρατούμενοί του. Πάντως, ο συνήγορός του αποκλείει το ενδεχόμενο ο πρώην πρόεδρος να ζητήσει χάρη από τον Εμανουέλ Μακρόν.

«Θα αγωνιστώ ως την τελευταία μου ανάσα για την αθωότητά μου», καταγγέλωντας το δικαστικό σώμα για μεροληψία, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το κατηγορητήριο, ενώ έγινε γνωστό πως η δικαστής που διάβασε το πόρισμα είχε συμμετάσχει σε πορείες εναντίον του Νικολά Σαρκοζί το 2011.

Η γαλλική κοινή γνώμη παρουσιάζεται διχασμένη μπροστά στην καταδικαστική απόφαση και για την άμεση εφαρμογή της ποινής. Η μία πλευρά χαιρετίζει την επιβολή κυρώσεων σε περιστατικά διαφθοράς, η άλλη όμως κατηγορεί τους δικαστές πως προσπαθούν να επιβληθούν στην πολιτική ζωή της χώρας.

