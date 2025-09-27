Στο Βατικανό ο Κάρολος και η Καμίλα

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Βατικανό στα τέλη Οκτωβρίου, ανακοίνωσαν σήμερα τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Ο βρετανός μονάρχης θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, τη βασίλισσα Καμίλα.

Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας θα συναντηθεί με τον πάπα Λέοντα ΙΔ’ και θα συμμετάσχει στους εορτασμούς του Ιωβηλαίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, το οποίο γιορτάζεται κάθε 25 χρόνια και προσελκύει εκατομμύρια προσκυνητές στο Βατικανό.

