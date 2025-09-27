search
ΚΟΣΜΟΣ

27.09.2025 07:50

Οι ΗΠΑ ανακαλούν τη βίζα του Κολομβιανού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο – Η δήλωση για τον Τραμπ έξω από την έδρα του ΟΗΕ

27.09.2025 07:50
gustavo_pedro

Οι ΗΠΑ θα ανακαλέσουν τη βίζα του Κολομβιανού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο επειδή «προέτρεψε Αμερικανούς στρατιώτες να παρακούσουν εντολές και να υποκινήσουν βία» χθες στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

«Θα ανακαλέσουμε τη βίζα του Πέτρο λόγω των απερίσκεπτων και εμπρηστικών ενεργειών του», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση X.

«Συνένοχος στη γενοκτονία στη Γάζα ο Τραμπ»

Ο Πέτρο, που βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε σε πλήθος έξω από την έδρα του ΟΗΕ: «Ζητώ από όλους τους στρατιώτες του στρατού των ΗΠΑ να μην στρέφουν τα όπλα τους στους ανθρώπους. Παρακούστε τις εντολές του (προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ. Υπακούστε στις εντολές της ανθρωπότητας!»

Την Τρίτη, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πέτρο επιτέθηκε φραστικά κατά του Τραμπ, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «συνένοχος στη γενοκτονία» στη Γάζα και ζήτησε να κινηθεί «ποινική διαδικασία» σε βάρος του Τραμπ για τα φονικά πλήγματα στην Καραϊβική με στόχο ταχύπλοα που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά.

Η νέα πρόταση Τραμπ για τη Γάζα απαιτεί την απελευθέρωση 48 ομήρων σε 48 ώρες: Οι ΗΠΑ πιέζουν το Ισραήλ για το τέλος του πολέμου, δεν κάνει πίσω ο Νετανιάχου

Πολιτική κίνηση ουσίας η αναγνώριση της Παλαιστίνης

Δώδεκα χώρες δεσμεύτηκαν να στηρίξουν οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή, τα φορολογικά έσοδα της οποίας παρακρατούνται από το Ισραήλ

