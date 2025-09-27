Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – Τα 21 σημεία και η αναφορά στο Παλαιστινιακό Κράτος

Ένα μονοπάτι με στόχο τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους στο μέλλον προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το σχέδιο 21 σημείων, που κοινοποίησαν οι ΗΠΑ σε μερίδα αραβικών και μουσουλμανικών χωρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και «διέρρευσε» στους Times of Israel, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που θα αλλάξουν ριζικά το τοπίο στη Μέση Ανατολή.

Revealed: US 21-point plan for ending Gaza war, creating pathway to Palestinian state https://t.co/OqdY1VRB0r — The Times of Israel (@TimesofIsrael) September 27, 2025

Η πρόταση, που καταρτίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ενθαρρύνει τους Παλαιστίνιους να παραμείνουν στη Λωρίδα της Γάζας, εν αντιθέσει με τη δήλωση του προέδρου Τραμπ, τον περασμένο Φλεβάρη, που έκανε λόγο για μόνιμη μετεγκατάσταση του πληθυσμού.

Επιπλέον, περιλαμβάνει τη δέσμευση της Χαμάς να αφοπλιστεί, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τη θέσπιση μιας διαδικασίας για την αποριζοσπαστικοποίηση του πληθυσμού.

Τα 21 σημεία του σχεδίου

Η Γάζα θα είναι μια αποριζοσπαστικοποιημένη, απαλλαγμένη από την τρομοκρατία ζώνη που δεν αποτελεί απειλή για τους γείτονές της. Η Γάζα θα αναδιαμορφωθεί προς όφελος του λαού της. Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως, με τις ισραηλινές δυνάμεις να σταματούν όλες τις επιχειρήσεις και να αποσύρονται σταδιακά από τη Λωρίδα. Εντός 48 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι – ζωντανοί και νεκροί- θα επιστραφούν. Μόλις επιστραφούν οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει αρκετές εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και πάνω από 1.000 κατοίκους της Γάζας που έχουν συλληφθεί από την έναρξη του πολέμου, μαζί με τις σορούς εκατοντάδων Παλαιστινίων. Μόλις επιστραφούν οι όμηροι, τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη θα λάβουν αμνηστία, ενώ τα μέλη που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα θα έχουν ασφαλή διέλευση στις χώρες υποδοχής. Μόλις επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, η βοήθεια θα εισρεύσει στη Λωρίδα με ρυθμούς όχι χαμηλότερους από τα σημεία αναφοράς που καθορίστηκαν στη συμφωνία για τους ομήρους του Ιανουαρίου 2025, η οποία περιελάμβανε 600 φορτηγά βοήθειας την ημέρα, μαζί με την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και την είσοδο εξοπλισμού για την απομάκρυνση ερειπίων. Η βοήθεια θα διανεμηθεί — χωρίς παρέμβαση από καμία πλευρά — από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ερυθρά Ημισέληνο, μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς που δεν συνδέονται ούτε με το Ισραήλ ούτε με τη Χαμάς. Η Γάζα θα κυβερνάται από μια προσωρινή, μεταβατική κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την παροχή καθημερινών υπηρεσιών στον λαό της Λωρίδας. Η επιτροπή θα εποπτεύεται από ένα νέο διεθνές όργανο που θα συσταθεί από τις ΗΠΑ σε συνεννόηση με Άραβες και Ευρωπαίους εταίρους. Θα θεσπίσει ένα πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της Γάζας μέχρι η Παλαιστινιακή Αρχή να ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών της. Θα δημιουργηθεί ένα οικονομικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας μέσω της σύγκλησης εμπειρογνωμόνων με εμπειρία στην κατασκευή σύγχρονων πόλεων της Μέσης Ανατολής και μέσω της εξέτασης υφιστάμενων σχεδίων που αποσκοπούν στην προσέλκυση επενδύσεων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα δημιουργηθεί μια οικονομική ζώνη, με μειωμένους δασμούς και τιμές πρόσβασης που θα διαπραγματευτούν οι συμμετέχουσες χώρες. Κανείς δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα, αλλά όσοι επιλέξουν να φύγουν θα τους επιτραπεί να επιστρέψουν. Επιπλέον, οι κάτοικοι της Γάζας θα ενθαρρυνθούν να παραμείνουν στη Λωρίδα και θα τους δοθεί η ευκαιρία να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον εκεί. Η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν απολύτως ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Θα υπάρξει δέσμευση για καταστροφή και διακοπή της κατασκευής οποιασδήποτε επιθετικής στρατιωτικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων. Οι νέοι ηγέτες της Γάζας θα δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές τους. Θα παρασχεθεί εγγύηση ασφάλειας από τους περιφερειακούς εταίρους για να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς και άλλες παρατάξεις της Γάζας συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και ότι η Γάζα παύει να αποτελεί απειλή για το Ισραήλ ή τον ίδιο της τον λαό. Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με Άραβες και άλλους διεθνείς εταίρους για την ανάπτυξη μιας προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα αναπτυχθεί αμέσως στη Γάζα για να επιβλέπει την ασφάλεια στη Λωρίδα. Η δύναμη θα αναπτύξει και θα εκπαιδεύσει μια παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, η οποία θα χρησιμεύσει ως μακροπρόθεσμος φορέας εσωτερικής ασφάλειας. Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα και οι Ισραηλινές Άμυνες θα παραδώσουν σταδιακά την περιοχή που κατέχουν επί του παρόντος, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας που θα αντικαταστήσουν την Γάζα θα αποκαταστήσουν τον έλεγχο και τη σταθερότητα στη Λωρίδα. Εάν η Χαμάς καθυστερήσει ή απορρίψει αυτήν την πρόταση, τα παραπάνω σημεία θα προχωρήσουν σε περιοχές χωρίς τρομοκρατία, τις οποίες οι Ισραηλινές Άμυνες θα παραδώσουν σταδιακά στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Το Ισραήλ συμφωνεί να μην πραγματοποιήσει μελλοντικά πλήγματα στο Κατάρ. Οι ΗΠΑ και η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζουν τον σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο της Ντόχα στη σύγκρουση της Γάζας. Θα θεσπιστεί μια διαδικασία για την αποριζοσπαστικοποίηση του πληθυσμού. Αυτό θα περιλαμβάνει έναν διαθρησκευτικό διάλογο με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας και αφηγήσεων στο Ισραήλ και τη Γάζα. Όταν η ανασυγκρότηση της Γάζας έχει προχωρήσει και το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής έχει εφαρμοστεί, ενδέχεται να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, η οποία αναγνωρίζεται ως η επιδίωξη του παλαιστινιακού λαού. Οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης.

