search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 13:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.09.2025 13:00

Βρετανία: Καλεσμένη σε γάμο παράγγειλε πίτσα στη δεξίωση και έγινε viral στο ΤikTok (Video)

27.09.2025 13:00
pizza-new

Ένα απίστευτο σκηνικό σε γάμο έχει γίνει viral στο TikTok, προκαλώντας χιλιάδες αντιδράσεις. Μια καλεσμένη αποκάλυψε ότι παρέμεινε χωρίς φαγητό για 8 ώρες και αποφάσισε να παραγγείλει… πίτσα στη δεξίωση.

Το βίντεο ανέβηκε από την TikToker Lisa (@lisa.divass), η οποία μοιράζεται ιστορίες των followers της, και προκάλεσε έντονη συζήτηση για το αν η κίνηση της καλεσμένης ήταν δικαιολογημένη ή αγενής.

Ο γάμος ξεκίνησε το μεσημέρι στις 12:00, αλλά μέχρι τις 20:00 οι καλεσμένοι δεν είχαν λάβει κανένα γεύμα, ούτε υπήρχε τρόπος να αγοράσουν κάτι στον χώρο.

@lisa.divass I think I would leave it is was me – I’m not missing a meal for anyone!! #amiwrong #aita #aitah #pizza #weddingday ♬ original sound – Lisa Diva

Μια καλεσμένη, εξαντλημένη από την πείνα, αποφάσισε μαζί με μια φίλη της να παραγγείλει takeaway πίτσα. Το φαγητό έφτασε στην αίθουσα και οι δυο τους το μοιράστηκαν με άλλους καλεσμένους του τραπεζιού.

Όταν η νύφη το έμαθε, αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την πράξη «ντροπιαστική» και λέγοντας πως αν περίμεναν μισή ώρα ακόμα, θα είχε σερβιριστεί το κανονικό γεύμα.

Η ιστορία δίχασε τους χρήστες: Κάποιοι σχολίασαν πως το λάθος δεν ήταν η παραγγελία, αλλά το ότι έφαγαν την πίτσα μέσα στην αίθουσα. Άλλοι είπαν πως το να τη μοιράσουν με άλλους καλεσμένους έκανε την κατάσταση ακόμα πιο «ντροπιαστική». Αντίθετα, πολλοί υποστήριξαν ότι ήταν απόλυτα λογικό: «Οχτώ ώρες χωρίς φαγητό σε γάμο είναι απαράδεκτο», έγραψε ένας χρήστης. Κάποιος άλλος συμπλήρωσε: «Αν δεν φροντίζεις τους καλεσμένους σου, μην περιμένεις να δείχνουν κατανόηση».

Διαβάστε επίσης:

Δανία: Παραβιάσεις από drones πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας

Νικολά Σαρκοζί: Δεν ζητάει χάρη από τον Μακρόν – Σε αναμονή για την ημερομηνία έναρξης της πενταετούς φυλάκισής του

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – Τα 21 σημεία και η αναφορά στο Παλαιστινιακό Κράτος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stoliskos limeniko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επικίνδυνη η ισορροπία της κυβέρνησης με τον «στολίσκο για τη Γάζα»

OASTH NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέχασε το βιολί του στο λεωφορείο και ευχαρίστησε με… κονσέρτο τους υπάλληλους που το βρήκαν: Όλα τα απίθανα που χάνονται στα ΜΜΜ της Θεσσαλονίκης

nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φόβος βουλευτών της ΝΔ ότι η υπόθεση Ρούτσι μπορεί να γίνει θρυαλλίδα

pizza-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Καλεσμένη σε γάμο παράγγειλε πίτσα στη δεξίωση και έγινε viral στο ΤikTok (Video)

kataigida
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Οι 10 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

Dakota-Johnson-new
LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα με διάφανο φόρεμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (Photos)

panos routsi syntagma- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Σύνταγμα: Κατέρρευσε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 13:24
stoliskos limeniko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επικίνδυνη η ισορροπία της κυβέρνησης με τον «στολίσκο για τη Γάζα»

OASTH NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέχασε το βιολί του στο λεωφορείο και ευχαρίστησε με… κονσέρτο τους υπάλληλους που το βρήκαν: Όλα τα απίθανα που χάνονται στα ΜΜΜ της Θεσσαλονίκης

nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φόβος βουλευτών της ΝΔ ότι η υπόθεση Ρούτσι μπορεί να γίνει θρυαλλίδα

1 / 3