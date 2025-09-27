search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 18:56
ΚΟΣΜΟΣ

27.09.2025 18:09

Ζελένσκι: Η Ουκρανία με τις ΗΠΑ στο πλευρό της μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο και να ανακαταλάβει όλα τα εδάφη

27.09.2025 18:09
zelenski 7765- new

Την ώρα που οι παγκόσμιοι ηγέτες ετοιμάζονται να ακούσουν τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αργότερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τους υπενθυμίσει ότι «η Αμερική στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας».

Όπως αναφέρει το skynews, το μήνυμά του, στο οποίο ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την υποστήριξή του, συνοδευόταν από μια φωτογραφία του ζευγαριού και των συζύγων τους, Ολένα Ζελένσκα και Μελάνια Τραμπ, να στέκονται δίπλα-δίπλα.

Αυτό έρχεται λίγες μέρες αφότου ο Τραμπ, σε μια σημαντική αλλαγή, δήλωσε ότι πίστευε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο και να ανακαταλάβει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Μόσχα «πολεμά άσκοπα» για τρεισήμισι χρόνια και φάνηκε επίσης να ρίχνει κρύο νερό στις ελπίδες του να πείσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία.

Η ομιλία Λαβρόφ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αναμένεται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η ομιλία θα γίνει λίγες ημέρες μετά τις συνομιλίες του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είπε στον Ρώσο ομόλογό του ότι η Μόσχα πρέπει να κάνει «ουσιαστικά βήματα προς μια βιώσιμη επίλυση» του πολέμου στην Ουκρανία και να σταματήσει τις δολοφονίες, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Μιλώντας στο περιθώριο του ΟΗΕ την Πέμπτη, ο Λαβρόφ ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος «προκλήθηκε από τη Δύση» και ότι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ «έχουν ήδη κηρύξει έναν πραγματικό πόλεμο στη χώρα μου και εμπλέκονται άμεσα σε αυτόν».

Η ομιλία του Λαβρόφ έρχεται, επίσης, μετά από συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Νότιας Κορέας Τσο Χιουν χθες, όπου εξέφρασε τη «σοβαρή ανησυχία» της Σεούλ για τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Βόρειας Κορέας και Ρωσίας.

