Αγγελική Ηλιάδη: Ένιωσα μια λύτρωση, έβγαλα από μέσα μου έναν βράχο που με πίεζε πάρα πολλά χρόνια (video)

Λύτρωση, ηρεμία και ανακούφιση πρόσφερε στην Αγγελική Ηλιάδη η εξομολόγηση για την κακοποίηση που, όπως είπε, υπέστη κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι δεν πέρασε δύσκολα μετά τόσα μοιράστηκε. Αντιθέτως, ένιωσε να βγάζει από μέσα της ένα βάρος που την πίεζε για πολλά χρόνια και επηρέαζε αρνητικά την ψυχολογία της.

Κάνοντας δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», είπε χαρακτηριστικά: «Δεν είχα καμία δύσκολη περίοδο. Το ότι βγήκα και μίλησα για αυτό το προσωπικό μου βίωμα, δε σημαίνει ότι περνούσα κάτι δύσκολο. Σημαίνει ότι ήταν αυτή η σωστή στιγμή για να το μοιραστώ με τον κόσμο. Ένιωσα μια λύτρωση, μια ηρεμία, μια ανακούφιση, ότι έβγαλα από μέσα μου έναν βράχο που με πίεζε πάρα πολλά χρόνια και μου κατέβαζε την ψυχολογία. Έτσι πρέπει».

