Αγγελική Ηλιάδη για Μπάμπη Λαζαρίδη: «Bρέθηκα στο πάτωμα με μπουνιές και κλωτσιές επειδή ζήτησα τα χρήματά μου – Ήμουν 5,5 μηνών έγκυος» (Video)

Για την κακοποίηση που υπέστη από τον Μπάμπη Λαζαρίδη μίλησε η Αγγελική Ηλιάδη, αποκαλύπτοντας ότι είχε δεχτεί επίθεση με μπουνιές και κλωτσιές από τον εκλιπόντα ακόμα και την περίοδο της πρώτης της εγκυμοσύνης, επειδή είχε ζητήσει τα δεδουλευμένα της.

Καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή «Πρωινό», η τραγουδίστρια εξήγησε -μεταξύ άλλων- τον λόγο για τον οποίο πήρε την απόφαση να μιλήσει γι’ αυτό δημοσίως, τόσα χρόνια μετά.

«Βρέθηκα στο πάτωμα με μπουνιές και κλωτσιές επειδή ζήτησα τα χρήματά μου»

«Εγώ όλα αυτά τα χρόνια δούλευα σαν σκυλί με πολύ καλές αμοιβές, τις οποίες δεν τις είδα ποτέ και δεν τα πήρα ποτέ στα χέρια μου. Μια φορά που τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου, ήμουν 5,5 μηνών έγκυος και βρέθηκα στο πάτωμα από μπουνιές και κλωτσιές. Ήταν η μοναδική φορά που τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου. Και ο λόγος που το λέω είναι επειδή ακούστηκε ότι εμένα μου τα προσφέρανε όλα. Όχι, δεν μου τα προσφέρανε όλα. Μου τα πήρανε όλα» είπε αρχικά, επισημαίνοντας ότι η κακοποίηση εις βάρος της από τον επιχειρηματία διήρκεσε 5 χρόνια.

«Η κακοποίηση που βίωσα κράτησε πέντε χρόνια. Όταν μπεις σε μία κατάσταση εγκλωβίζεσαι. Όσες φορές προσπάθησα να μιλήσω, τη μία φορά μου άρπαξαν το παιδί μου μέσα από τα χέρια μου, την άλλη φορά δεχόμουν απειλές για τους γονείς μου. Όπως καταλαβαίνεις, ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία που προσπαθεί υπομένοντας ένα μαρτύριο, να προστατέψει το παιδί της και τους γονείς της, κάθεται και υπομένει το μαρτύριο και δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση εγώ να φύγω και να αφήσω το παιδί μου πίσω» τόνισε.

«Το ότι τελειώνει η ζωή ενός ανθρώπου δεν σημαίνει ότι διαγράφεται όλο το μαρτύριο που πέρασα εγώ»

Στη συνέχεια, η Αγγελική Ηλιάδη εξήγησε ότι τώρα ένιωσε έτοιμη να μιλήσει, επισημαίνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο δηλώνει παράλληλα την ουσιαστική στήριξή της σε κάθε γυναίκα που βίωσε ή βιώνει κάτι αντίστοιχο. Τόνισε, δε, ότι το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, δεν σημαίνει ότι η ίδια έχει ξεχάσει όσα βίωσε…

«Εγώ μπορεί να ήθελα να μιλήσω πολύ νωρίτερα, αλλά μου βγήκε εκείνη τη στιγμή. Όταν σε τρώει κάτι μέσα σου, σε τρώει, σε τρώει… Το ότι τελειώνει η ζωή ενός ανθρώπου σημαίνει ότι διαγράφεται όλο το μαρτύριο που πέρασα εγώ; Όχι βέβαια. Δεν έπαιρνα φάρμακα τότε. Τα τελευταία χρόνια μπορεί κατά καιρούς να παίρνω κάποια φάρμακα για να είμαι σε ηρεμία. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίσει τα νεύρα του και τις καταστάσεις που βιώνει. Το θέμα για την κακοποίηση το ακούμπησα πολύ επιφανειακά με τη συνέντευξη στην Ελίνα Παπίλα. Εάν έμπαινα στη διαδικασία να πω σκηνικά και πράγματα που έζησα, τότε θα σας έπεφταν τα μαλλιά. Θεωρώ ότι είμαι πολύ δυνατός άνθρωπος, είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου που τόλμησα και βρήκα τη δύναμη και μοιράστηκα όλα αυτά με τον κόσμο. Χαίρομαι που με εμπιστεύονται πάρα πολλές γυναίκες, και προσπαθώ με κάθε τρόπο να είμαι δίπλα τους. Δεν δέχομαι κανένας να αμφιβάλλει για τα λεγόμενά μου. Δεν δέχομαι κανένας να με συκοφαντεί. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει, θα αντιμετωπίσει τον νόμο, όπως ήδη έχω κινηθεί νομικά απέναντι σε κάποιους ανθρώπους με ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Παρακολουθήστε από το 10:00′

«Δεν τόλμησα να μιλήσω– Φοβόμουν ακόμη και για το παιδί μου»

Υπενθυμίζεται ότι η Αγγελική Ηλιάδη είχε μιλήσει πρώτη φορά για την κακοποίηση που υπέστη από τον Μπάμπη Λαζαρίδη στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Unblock» και η οποία δημοσιεύτηκε στο YouTube στις 18 Μαρτίου.

«Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό… Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά. Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου» είχε πει μεταξύ άλλων.

