Ιωάννης Παπαζήσης: «Δεν θεωρώ ότι είμαι καλός μπαμπάς» (Video)

Στην ανατροφή του παιδιού του, αλλά και την αρμονική συνεργασία που έχει με την πρώην σύζυγό του, Βανέσα Αδαμοπούλου για ό,τι αφορά στον γιο τους, αναφέρθηκε ο Ιωάννης Παπαζήσης.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day», ο ηθοποιός τόνισε ότι ο ίδιος δεν θα χαρακτήριζε τον εαυτό του καλό πατέρα, αλλά έναν γονέα που προσπαθεί να είναι πάντα παρών.

«Δεν θεωρώ ότι είμαι καλός μπαμπάς. Είμαι ένας πατέρας που βρίσκομαι εκεί, αλλά το αν είμαι καλός γενικότερα θα κριθεί μάλλον από τους άλλους. Δεν έχω καμία αγωνία για το εάν θα είμαι καλός στους ρόλους που αναλαμβάνω. Έχω αγωνία να βρίσκομαι παρών σε αυτό που κάνω και να ξέρω ότι ήμουν εκεί επειδή το ήθελα εγώ. Με την πρώην σύζυγό μου δεν έχουμε κάνει κάτι για το οποίο είμαστε τόσο περήφανοι γι’ αυτό. Ήμασταν άνθρωποι που δεν μαλώνουν και απλά έχουμε μια όμορφη σχέση. Μην κρίνουμε κάτι κάλο, κρίνοντάς το από το κακό» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

