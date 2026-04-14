Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον και Μελίνα Κανακαρίδης κουβάλησαν τον επιτάφιο στο Λος Άντζελες

Το ορθόδοξο Πάσχα γιόρτασαν και ο Τομ Χανκς με τη σύζυγό του, Ρίτα Γουίλσον και την Μελίνα Κανακαρίδη. Ο οσκαρικός ηθοποιός με τη σύζυγό του και την ηθοποιό του «CSI New York», κουβάλησαν μάλιστα τον επιτάφιο της Αγίας Σοφίας στο Λος Άντζελες, με την Κανακαρίδη να ανεβάζει και σχετική φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Ελπίζω όλοι όσοι γιόρτασαν χθες το Ορθόδοξο Πάσχα, να είχαν μια καταπληκτική και χαρούμενη μέρα! Ο φετινός εορτασμός ήταν εξαιρετικά ξεχωριστός -όλη όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα-η απίστευτη τιμή να μεταφέρεις τον Επιτάφιο την Μεγάλη Παρασκευή, οι όμορφες λειτουργίες, η πασχαλινή γιορτή. Είναι αυτές οι στιγμές παράδοσης, πίστης και χαράς που μας οδηγούν στις πιο δύσκολες στιγμές! Τόσο πέρα από ευγνώμων!!» έγραψε στον λογαριασμό της.

Κόνι Μεταξά: «Δεν θέλω οικογένεια και παιδιά, μου αρέσει να είμαι μόνη μου» (Video)



O 82χρονος Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην παιδική χαρά με την 3χρονη κόρη του (Video)

Στο Αγρίνιο ταξίδεψε η Ζέτα Μακρυπούλια: «Επέστρεψα στις ρίζες μου – Το Πάσχα για μένα σημαίνει χωριό και οικογένεια» (Photos)