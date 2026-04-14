O 82χρονος Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην παιδική χαρά με την 3χρονη κόρη του (Video)

Στην παιδική χαρά με την 3χρονη κόρη του εθεάθη ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ο οποίος στα 82 του χρόνια φροντίζει να περνά ποιοτικό χρόνο με το παιδί του.
Την Κυριακή του Πάσχα, ο ηθοποιός απαθανατίστηκε στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης με τη σύντροφό του, Τίφανι Τσεν και την κόρη τους, Τζία.
Σε βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, ο Ντε Νίρο βοηθάει την κόρη του να κάνει κούνια, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του.
Η μικρή Τζία ΄ξρθε στον κόσμο τον Απρίλιο του 2023 και είναι το έβδομο παιδί του Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο ηθοποιός έχει αναφερθεί στην καθημερινότητά του ως πατέρας, δηλώνοντας ότι απολαμβάνει τον χρόνο με την κόρη του, δίνοντας ουσία ακόμη και στις πιο απλές στιγμές τους.
Διαβάστε επίσης:
Στο Αγρίνιο ταξίδεψε η Ζέτα Μακρυπούλια: «Επέστρεψα στις ρίζες μου – Το Πάσχα για μένα σημαίνει χωριό και οικογένεια» (Photos)
Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Δεν θα έπρεπε τα κοινωνικά στερεότυπα να ορίζουν τη ζωή μας»
Γιάννης Μπέζος: Ο γάμος είναι μια επικύρωση συχνά με άνωθεν ευλογία και «βλαβερές» συνέπειες
