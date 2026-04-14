ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 09:20
14.04.2026 08:29

Γιάννης Μπέζος: Ο γάμος είναι μια επικύρωση συχνά με άνωθεν ευλογία και «βλαβερές» συνέπειες

Για τον γάμο του με τη Ναταλία Τσαλίκη που μετρά περισσότερα από 40 χρόνια μίλησε ο Γιάννης Μπέζος, επισημαίνοντας ότι αν στις δυσκολίες και τις διαφωνίες οι δυο πλευρές καταφέρουν να κρατούν την ποιότητα, τότε η σχέση κυλά ομαλά.

Αναφερόμενος στην έννοια του γάμου γενικότερα, ο ηθοποιός έκανε λόγο για μια επικύρωση που μεταξύ άλλων έχει και «βλαβερές» συνέπειες.

«Αναταράξεις θα υπάρχουν οπωσδήποτε, γιατί οι ελεύθεροι άνθρωποι συνήθως διαφωνούν μεταξύ τους. Αλλά ακόμα και η διαφωνία πρέπει να διέπεται από μια ποιότητα, αυτό είναι, άλλωστε, και το μεγάλο πρόβλημα της πολιτικής μας ζωής. Όταν διαφωνείς ουσιαστικά και καταφέρνεις το σπουδαίο κατόρθωμα του να ακούς την άλλη πλευρά, και αυτό συμβαίνει εκατέρωθεν, τότε το αποτέλεσμα είναι καλό» είπε στην εφημερίδα Real.

«Φυσικά και έχει. Ο γάμος είναι μια επικύρωση, μια επίσημη νομική πράξη, συχνά με την «άνωθεν» ευλογία. «Οι βλαβερές συνέπειες» αναδεικνύουν τις δυσκολίες που ενέχει η συνύπαρξη. Είναι μεγάλο στοίχημα το να συνυπάρχεις, να μοιράζεσαι τον χρόνο σου και, κυρίως, τον τρόπο που ζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν αρκεί μόνο η αγάπη, χρειάζονται πολύ περισσότερα. Το μεγάλο στοίχημα είναι το πώς ανακαλύπτεις τον άλλον κάθε ημέρα. Πρέπει να καταβάλεις προσπάθεια για να ανακαλύψεις αυτό που κρύβει ο άνθρωπος δίπλα σου και όχι μόνο αυτό που δείχνει μόνιμα. Αν το πετύχεις αυτό, η ζωή σου γίνεται γοητευτική. Ειδάλλως καταλήγει βαρετή και, πολλές φορές, αφόρητη» πρόσθεσε.

