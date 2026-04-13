search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 09:10
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Λάκης Γαβαλάς: «Μετά τη φυλακή, αναστήθηκα ξανά – Βρήκα το παιδί μέσα μου» (Video)

Για τη φυλάκισή του στο παρελθόν λόγω χρεών μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς, επισημαίνοντας πως αυτό που νιώθεί είναι ότι τότε κάποιος να επιχείρησε να τον «θάψει», αλλά εκείνος «αναστήθηκε» ξανά.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή F+ZHN, ο σχεδιαστής μόδας εξήγησε πώς άλλαξε η ζωή του μετά την αποφυλάκισή του τόσο σε πνευματικό επίπεδο όσο και σωματικά.Τόνισε, δε, πως θεωρεί δώρο κάθε μέρα που ζει.

«Κάθε μέρα που ζω μετά ειδικά από τη φυλακή, τη θεωρώ μεγάλο δώρο του Θεανθρώπου που με έχει φέρει και με έχει φτιάξει έτσι. Είχα κάνει τόσα πολλά στη ζωή μου μέχρι τότε και θεώρησα ότι έχω ζήσει τρεις ζωές. Κάποιος πήγε τότε να με “θάψει” και εγώ αναστήθηκα ξανά. Βρήκα ξανά το παιδί μέσα μου, αλλά από την άλλη πλευρά όμως, η βιολογική μου υπόσταση μου λέει ότι και να φύγω αύριο είμαι ευτυχισμένος», είπε αρχικά.

«Η γυμναστική εκείνη την περίοδο ήταν μια βοήθεια. Βγήκα 69 κιλά, “κομμάτια”. Όταν ο φύλακας εκεί που ήταν και ταμίας μου λέει “Ρε φίλε, αν δεν ήμουν εγώ στο ταμείο να δω ότι κανένας δεν σου έφερε τίποτα…”, παρά μόνο μια μαγείρισσα που είχα που μου έφερε 200 ευρώ, μαζί με μια εικόνα. Κανείς άλλος τίποτα, δεν έκανε κανείς πλούσιος φίλος μου τίποτα, ίσως γιατί θεώρησαν πως εγώ λόγο αξιοπρέπειας δεν θα το δεχόμουν. Είπα “έχεις μόνο το εαυτό σου και θα τον περιποιείσαι”» πρόσθεσε.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3