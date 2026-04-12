Μάικλ Τζάκσον: Οι γιοι του στην πρεμιέρα της ταινίας «Michael» (Video)

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, Πρινς και Μπίγκι Τζάκσον, καθώς φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Michael» στο Βερολίνο, μαζί με αρκετά άλλα μέλη της οικογένειας.

Τα αδέρφια πόζαραν για φωτογραφίες φορώντας κοστούμια που θύμιζαν το στυλ του διάσημου πατέρα τους.

Ο 29χρονος Πρινς επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι με κόκκινο πουκάμισο με κουμπιά και μαύρη γραβάτα θυμίζοντας την εμβληματική εμφάνιση του Μάικλ Τζάκσον στην ερμηνεία του «Dangerous» το 2002 για την 50η επέτειο της τηλεοπτικής εκπομπής American Bandstand.

Ο αδελφός του, Μπίγκι, 24 ετών, απέτισε φόρο τιμής στον «βασιλιά της ποπ» φορώντας ένα μαύρο σακάκι κοστουμιού στολισμένο με χρυσές ρίγες κατά μήκος του βραχίονα και ασορτί μαύρο παντελόνι. Στο ένα του χέρι, μάλιστα, φορούσε ένα περιβραχιόνιο με φωτογραφία από μια από τις θρυλικές πόζες του πατέρα του.

Οι αδερφοί Μάικλ Τζάκσον, Τζάκι Τζάκσον, Ζερμέν Τζάκσον και Μάρλον Τζάκσον εμφανίστηκαν επίσης στο κόκκινο χαλί. Οι γιοι του Ζερμέν, Τζάαφαρ και Τζερματζέστι Τζάκσον ήταν παρόντες μαζί με τον Ράντι Τζάκσον Τζούνιορ.

Michael Jackson's son Bigi "Blanket" Jackson, 24, and Prince Jackson, 29, joined the late singer's brothers at the Germany premiere of the ‘Michael’ biopic. https://t.co/yTjZzZd3ww pic.twitter.com/Eqghscbv3W April 11, 2026

Χιλιάδες θαυμαστές του Μάικλ Τζάκσον συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο την Παρασκευή για την πρεμιέρα της νέας ταινίας για τη ζωή του «βασιλιά της ποπ», ανεπηρέαστοι από τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος ανήλικων που συνεχίζουν να στοιχειώνουν τον σταρ, σύμφωνα με το AFP.

Η ταινία «Michael», στην οποία ο ανιψιός του, Τζάαφαρ Τζάκσον, υποδύεται τον τραγουδιστή αναμένεται να είναι μια από τις πιο εμπορικές του είδους στην ιστορία.

Μόνο περίπου 4.000 θαυμαστές μπόρεσαν να την παρακολουθήσουν, δύο εβδομάδες πριν από την επίσημη κυκλοφορία της, αφού τους είχαν δοθεί θέσεις μέσω κληρώσεων. Για τους υπόλοιπους, υπάρχουν δραστηριότητες με θέμα τον Μάικλ Τζάκσον καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπως συζητήσεις σε πάνελ με το κινηματογραφικό συνεργείο, μια έκθεση αφιερωμένη στον τραγουδιστή και θεματικά πάρτι.

Ο Τζάκσον, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 50 ετών το 2009 από υπερβολική δόση προποφόλης, βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλαπλές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Παρά την αθώωσή του το 2005 σε ποινική δίκη, ο σταρ δεν κατάφερε ποτέ να αποκαταστήσει την εικόνα του όσο ήταν ζωντανός. Άλλα φερόμενα θύματα υπέβαλαν αστικές αγωγές μετά τον θάνατό του και αρκετές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο καλλιτέχνης δεν έχει ποτέ καταδικαστεί σε ποινικό ή αστικό δικαστήριο.

Η ταινία «Michael» είχε αρχικά ως στόχο να διερευνήσει τον αντίκτυπο των ισχυρισμών στον σταρ, σύμφωνα με το Variety. Ωστόσο, το ένα τρίτο της ταινίας αφαιρέθηκε, αφού οι δικηγόροι του ιδρύματος Τζάκσον συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε μια ρήτρα σε διακανονισμό με έναν από τους κατήγορους του τραγουδιστή που απαγόρευε οποιαδήποτε αναφορά του σε ταινία.

