Τα Όσκαρ μετακομίζουν – Από ποια χρονιά αλλάζουν στέγη και τρόπο προβολής (Video)

Νέα εποχή ξεκινά για τα Όσκαρ με την Academy of Motion Picture Arts and Sciences να ανακοινώνει τη μεταφορά της τελετής από το ιστορικό Dolby Theatre στο Peacock Theater, που βρίσκεται στο συγκρότημα L.A. Live, στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Η εν λόγω αλλαγή πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από την 101η τελετή απονομής το 2029, ενώ αναμλενεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως το 2039, στο πλαίσιο μιας νέας 10ετούς συνεργασίας με τον κολοσσό ψυχαγωγίας AEG.

Το Dolby Theatre, που φιλοξενεί τα Όσκαρ από το 2002, θα παραμείνει η έδρα της διοργάνωσης μέχρι και το 2028, συμπεριλαμβανομένης της επετειακής 100ής τελετής. Μέχρι τότε, η μετάδοση θα συνεχίσει να γίνεται από το ABC, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Η μετάβαση αυτή, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τον χώρο, αλλά και τον τρόπο προβολής της τελετής, καθώς από το 2029, τα Όσκαρ θα μεταδίδονται παγκοσμίως μέσω του YouTube, στο πλαίσιο μιας αποκλειστικής συμφωνίας που αλλάζει τα δεδομένα για το πιο λαμπερό κινηματογραφικό event.

Την ίδια στιγμή, το Peacock Theater πρόκειται να αναβαθμιστεί σημαντικά, με εκτεταμένες παρεμβάσεις στη σκηνή, τα ηχητικά και φωτιστικά συστήματα, αλλά και στους χώρους υποδοχής και backstage, με στόχο να δημιουργηθεί ένα σκηνικό αντάξιο της διεθνούς αίγλης των Όσκαρ, με ειδικά σχεδιασμένα στοιχεία που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της τελετής.

Όπως δήλωσαν ο CEO της Ακαδημίας, Bill Kramer, και η πρόεδρος Lynette Howell Taylor, η συνεργασία αυτή φιλοδοξεί να προσφέρει ένα νέο, σύγχρονο «σκηνικό» για τον παγκόσμιο εορτασμό του κινηματογράφου, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή για τον θεσμό.

