Ο Tom Holland αποθεώνει τον Matt Damon: «Ένας πραγματικός ηγέτης στα γυρίσματα της Οδύσσειας»

O Τομ Χόλαντ (Tom Holland) σε νέα συνέντευξή του στο GQ, μίλησε για την εμπειρία του από τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), εστιάζοντας στη στενή του σχέση με τον Ματ Ντέιμον (Matt Damon).

Στην κινηματογραφική μεταφορά του έπους, ο δημοφιλής σταρ υποδύεται τον Τηλέμαχο, με τον Ντέιμον να κρατά τον κεντρικό ρόλο, του Οδυσσέα.

«Περάσαμε πάρα πολύ χρόνο μαζί και αυτό για το οποίο είμαι πραγματικά ευγνώμων με τον Ματ είναι, ότι αποδείχθηκε ακριβώς όπως ήλπιζα να είναι» δήλωσε ο Χόλαντ.

Όταν ρωτήθηκε αν δέχτηκε «πατρικές συμβουλές» από τον έμπειρο συμπρωταγωνιστή του, είπε: «Ήταν ηγέτης. Αυτή ήταν μια πολύ απαιτητική ταινία και κανείς δεν δούλεψε πιο σκληρά από τον Ματ… ερχόταν πάντα στο σετ με χαμόγελο, ήταν ευγενικός και απίστευτα δοτικός με το συνεργείο. Έδωσε τον τόνο σε όλους μας για το πώς έπρεπε να δουλέψουμε συλλογικά».

Παρά το γεγονός ότι ο Χόλαντ επέλεξε να κρατήσει ορισμένα «λόγια σοφίας» του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού για τον εαυτό του, τόνισε πως «έμαθα πολλά από αυτόν απλά και μόνο παρακολουθώντας από τα παρασκήνια και βλέποντας τον θρύλο που λέγεται Ματ Ντέιμον να δουλεύει».

Σύμφωνα με το People, η ταινία διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ αστέρων, στο οποίο περιλαμβάνονται οι Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway), Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), Ζεντάγια (Zendaya), Λουπίτα Νιόνγκο (Lupita Nyong’o), Τζον Μπέρνθαλ (Jon Bernthal), Μία Γκοθ (Mia Goth), Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron) και Έλιοτ Πέιτζ (Elliot Page), μεταξύ άλλων.

«Μπορώ να σας πω ότι πρόκειται για ένα απόλυτο αριστούργημα, και βγάζω τον εαυτό μου έξω από αυτή την εξίσωση», παραδέχτηκε ο διάσημος πρωταγωνιστής και συμπλήρωσε: «Η ταινία του Κρις Νόλαν είναι φανταστική. Δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχω δει στο παρελθόν. Βλέποντας το φιλμ, έπιασα τον εαυτό μου να αναρωτιέται κάτι που είχα χρόνια να σκεφτώ για ταινία: “Πώς το έκανε αυτό;”».

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου μόλις δύο εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία της τέταρτης ταινίας Spider-Man του Χόλαντ, με τίτλο «Brand New Day», η οποία κυκλοφορεί στις 31 Ιουλίου.

