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02.04.2026 17:51

Ζεντάγια: Πώς κατάλαβε ότι ο Τομ Χόλαντ είναι «ο άνθρωπός της»

02.04.2026 17:51
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Γαλήνη και ηρεμία προσφέρει στη Ζεντάγια ο σύντροφός της Τομ Χόλαντ, σύμφωνα με την ίδια και αυτό συνέβαλε στο να συνειδητοποιήσει ότι αυτός είναι ο άνθρωπός της.

Παρότι φήμες ήθελαν τους δύο ηθοποιούς ζευγάρι από το 2017 που συμπρωταγωνίστησαν στην ταινία «Spider-Man: Homecoming», εκείνοι παραδέχθηκαν ότι είναι μαζί το 2021. Σύμφωνα με τον στίλιστα της Ζεντάγια, έχουν πλέον παντρευτεί, ωστόσο η ηθοποιός διέψευσε τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τον υποτιθέμενο μυστικό γάμο τους, λέγοντας ότι είναι προϊόν ΑΙ.

Μιλώντας στο podcast Modern Love των New York Times, με αφορμή τη νέα της ταινία με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, The Drama, η 29χρονη ηθοποιός μοιράστηκε τις πρώτες της εντυπώσεις από τον Χόλαντ, όταν γνωρίστηκαν για τα δοκιμαστικά της ταινίας της Marvel.

«Ήξερα ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μου, γιατί δεν νιώθω νευρική γύρω του. Νιώθω πραγματικά γαλήνια και πολύ ήρεμη, σαν να λέω “τελικά νιώθω πιο νευρική όταν είμαι μακριά σου παρά όταν είμαι μαζί σου”», περιέγραψε. Επειδή η πρώτη τους συνάντηση έγινε σε οντισιόν, η Ζεντάγια επισήμανε ότι έτσι κι αλλιώς ένιωθε αρκετά νευρική.

Όταν η παρουσιάστρια του podcast, Άννα Μάρτιν, τη ρώτησε αν μπορούσε να περιγράψει πώς ο Χόλαντ «σε έκανε να νιώθεις ήρεμη» στα δοκιμαστικά εκείνης της ταινίας, η ηθοποιός απάντησε: «Απλώς και μόνο επειδή είναι ένας καλός άνθρωπος. Με έκανε να νιώθω άνετα. Δηλαδή, είναι σαν να πρέπει να δοκιμάσεις τη χημεία σας για μια τόσο μεγάλη ταινία. Είναι σαν, “θέλεις πολύ τη δουλειά”, και όλα αυτά τα πράγματα. Και ναι, τότε ήταν πραγματικά υπέροχος».



Ο Τομ Χόλαντ εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως Πίτερ Πάρκερ στην ταινία του 2016, Captain America: Civil War. Η Ζεντάγια συμμετείχε στο πλευρό του ως Μισέλ «MJ» Τζόουνς στο «Spider-Man: Homecoming», με τον χαρακτήρα της να εξελίσσεται στη σύντροφο του κεντρικού ήρωα στα επόμενα φιλμ του franchise, «Spider-Man: Far From Home» (2019) και «No Way Home» (2021).

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