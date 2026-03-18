ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 14:15
Η Ζεντάγια ξεκαθαρίζει για τον φημολογούμενο γάμο της με τον Τομ Χόλαντ – «Οι φωτογραφίες ήταν AI, δεν είναι αληθινές» (Video)

Στις φήμες που τη θέλουν να παντρεύτηκε πρόσφατα με τον Τομ Χόλαντ στα κρυφά, απάντησε η Ζεντάγια, ξεκαθαρίζοντας πως οι σχετικές φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δεν ήταν παρά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Καλεσμένη στο «Jimmy Kimmel Live!», η 29χρονη σταρ αναφέρθηκε στον ντόρο που προκλήθηκε μετά τις εν λόγω φωτογραφίες, αλλά και τη δήλωση του στιλίστα της, κατά τη διάρκεια των 2026 Actor Awards, την 1η Μαρτίου.

«Πραγματικά; Δεν έχω δει τίποτα από όλα αυτά! Ήμουν έξω και ο κόσμος μου λέει “ω Θεέ μου, οι φωτογραφίες του γάμου σου είναι υπέροχες”. Και εγώ λέω “μωρό μου, είναι AI, δεν είναι αληθινές”», σχολίασε, επισημαίνοντας ότι πολλοί ήταν αυτοί που εξαπατήθηκαν, πιστεύοντας ότι ήταν αληθινές.

Για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, η Ζεντάγια έδειξε ένα βίντεο από την επερχόμενη ταινία της «The Drama», στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Στο κλιπ, εμφανίζεται ως νύφη σε φωτογραφία με καλεσμένους και τον Πάτινσον ως γαμπρό, με το κεφάλι του Χόλαντ να έχει επικολληθεί πάνω στο σώμα του Ρόμπερτ  Πάτινσον. Η Ζεντάγια επιβεβαίωσε, μάλιστα, ότι το βίντεο ήταν πραγματικό υλικό από τα γυρίσματα και όχι AI.

Ένας διαφορετικός γάμος στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με παρανυφάκια τους… 20 μαθητές της! (video)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

