Ρίτα Γουίλσον: Μίλησε ελληνικά στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ – «Στην Ελλάδα νιώθω σαν στο σπίτι μου» (Video)

Στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ περπάτησε η Ρίτα Γουίλσον η οποία απαντώντας στις ερωτήσεις του Έλληνα δημοσιογράφου Γιώργου Σατσίδη, θέλησε να απαντήσει στα ελληνικά, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη που νιώθει για τη χώρα μας.

«Είμαι εδώ. Γεια σου. Καλησπέρα σας» είπε αρχικά με ενθουσιασμό, ενώ συνεχίζοντας στα αγγλικά, ανέφερε τα εξής:

«Μου αρέσει πολύ που βρίσκομαι εδώ, στα Όσκαρ. Ξέρετε ότι ερχόμαστε εδώ και πολλά χρόνια, όπου είναι η μόνη δουλειά που είχα ποτέ ως ηθοποιός και μεγάλωσα στο Χόλιγουντ, οπότε για μένα είναι σαν να γυρίζω στο σπίτι, επειδή ήταν σαν διακοπές όταν ήμουν παιδί και γυρνούσα στο σπίτι από το σχολείο και βλέπαμε τα Όσκαρ το απόγευμα και είναι υπέροχο. Τι παράδοση!».

«Η μητέρα μου ήταν Ελληνίδα, ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Ελλάδα, είναι σαν να είμαι στο σπίτι μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς την πίστη μου και τη θρησκεία μου αλλά, αγαπώ την Ελληνική Ορθοδοξία επειδή η καρδιά της βρίσκεται στο σωστό μέρος» είπε, κατόπιν, η ηθοποιός, εκφράζοντας την αγάπη της για τη χώρα μας.

Διαβάστε επίσης:

