Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ παντρεύτηκαν στα κρυφά! (Video)

Τα σκαλιά της εκκλησίας στα… κρυφά ανέβηκαν η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ. Την είδηση γνωστοποίησε ο διάσημος στυλίστας Λο Ρόουτς στο κόκκινο χαλί των Actor Awards το βράδυ της Κυριακής (1/3), ο οποίος συνεργάζεται με την ηθοποιό από το 2011.
«Ο γάμος έχει ήδη γίνει, τον χάσατε» δήλωσε στο Access Hollywood ο Ρόουτς όταν ρωτήθηκε για το ζευγάρι, ενώ όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν αυτό είναι αλήθεια, απάντησε:
«Είναι απολύτως αλήθεια» και αποχώρησε.
Σημειώνεται ότι η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ είναι ζευγάρι από το 2021. Τον Ιανουάριο του 2025 οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν, έχοντας -λίγο καιρό πριν- κάνει, μάλιστα, τατουάζ τα αρχικά τους.
