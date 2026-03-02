Actor Awards: Νικητής το «Sinners», συγκινημένος ο Michael B. Jordan – Όλα τα βραβεία (Videos)

Απονεμήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (1/3), τα 32α Actor Awards, γνωστά μέχρι πρότινος ως Βραβεία SAG, με την τελετή απονομής -που αποτελεί την τελευταία μεγάλη αναμέτρηση πριν από τα Όσκαρ στις 15 Μαρτίου- να λαμβάνει χώρα στο Shrine Auditorium & Expo Hall του Λος Άντζελες με οικοδέσποινα για τρίτη χρονιά την ηθοποιό Κρίστεν Μπελ.

Το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς -που μεταδόθηκε live από το Netflix- για το καλύτερο σύνολο ταινίας απέσπασε το «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ, με τον πρωταγωνιστή Μάικλ Μπ. Τζόρνταν που υποδύεται δίδυμα αδέλφια να λαμβάνει συγκινημένος το Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Η Βαϊόλα Ντέιβις, μάλιστα, που έκανε την απονομή, δεν κατάφερε να κρύψει τον ενθουσιασμό της διαβάζοντας το όνομα του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στον φάκελο.

Πρόκεται για μια σημαντική πρωτιά του Ράιαν Κούγκλερ, καθώς αποτελεί, πλέον, τον πρώτο σκηνοθέτη στην ιστορία της διοργάνωσης που κερδίζει για δεύτερη φορά το εν λόγω βραβείο. Σημειώνεται ότι η πρώτη ήταν με την ταινία «Black Panther» του 2018.

Το Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου κέρδισε η Τζέσι Μπάκλεϊ για το «Hamnet», συνεχίζοντας το σερί, ενώ ο Σον Πεν -ο οποίος απουσίασε από την τελετή απονομής- απέσπασε το Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Μια Μάχη μετά την Άλλη» και η Έιμι Μάντιγκαν το Β΄ Γυναικείου Ρόλου για το «Weapons».

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, το βραβείο Cast Ensemble σε κωμική σειρά δόθηκε στο «The Studio», το Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε κωμική σειρά στον πρωταγωνιστή Σεθ Ρόγκεν και το Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε κωμική σειρά στην Κάθριν Ο’Χάρα, η οποία απεβίωσε τον Ιανουάριο, σε ηλικία 71 ετών.

Επρόκειτο για μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, με τον Ρόγκεν να παραλαμβάνει το βραβείο και το κοινό στην αίθουσα να τιμά τη μνήμη της ηθοποιού με ένα παρατεταμένο standing ovation.

Το βραβείο Cast Ensemble σε δραματική σειρά έλαβε το «The Pitt», ενώ ο πρωταγωνιστής της σειράς Νόα Γουάιλ κέρδισε το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά.

Το Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά απονεμήθηκε στην Κέρι Ράσελ για την ερμηνεία της στην τρίτη σεζόν του «The Diplomat», ενώ όσον αφορά στα βραβεία για την κατηγορία μίνι σειρά, νικητές αναδείχτηκαν η Μισέλ Γουίλιαμς για το «Dying for Sex» και ο Όουεν Κούπερ για το «Adolescence».

Στην ταινία «Mission: Impossible – The Final Reckoning» απονεμήθηκε το βραβείο καλύτερου stunt ensemble, ενώ το αντίστοιχο στις τηλεοπτικές κατηγορίες δόθηκε στο «The Last of Us».

Τέλος, το Life Achievement Award απονεμήθηκε στον Χάρισον Φορντ για τη συνολική προσφορά του στο σινεμά. Την απονομή ανέλαβε ο καλός του φίλος Γούντι Χάρελσον, με τον Φορντ να δηλώνει «απέραντα ευγνώμων»

«Βρίσκομαι σε μια αίθουσα γεμάτη ηθοποιούς, πολλοί από τους οποίους είναι εδώ επειδή έχουν προταθεί για βραβείο χάρη στην εκπληκτική δουλειά τους. Εγώ είμαι εδώ για να λάβω ένα βραβείο επειδή είμαι ζωντανός. Είναι λίγο παράξενο να παίρνω Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στο μέσο της καριέρας μου. Λίγο νωρίς δεν είναι; Εξακολουθώ να εργάζομαι ως ηθοποιός», δήλωσε χαριτολογώντας.

Τα βραβεία

Σινεμά

Cast Ensemble: «Sinners»

Α΄ Ανδρικός Ρόλος: Μάικλ Μπ. Τζόρνταν «Sinners»

Α΄ Γυναικείος Ρόλος: Τζέσι Μπάκλεϊ «Hamnet»

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Σον Πεν «Μια Μάχη μετά την Άλλη»

Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Έιμι Μάντιγκαν «Weapons»

Stunt Ensemble: «Mission: Impossible – The Final Reckoning»

Τηλεόραση

Cast Ensemble σε δραματική σειρά: «The Pitt»

Cast Ensemble σε κωμική σειρά: «The Studio»

Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Νόα Γουάιλ «The Pitt»

Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Κέρι Ράσελ «The Diplomat»

Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Σεθ Ρόγκεν «The Studio»

Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Κάθριν Ο’Χάρα «The Studio»

Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά: Όουεν Κούπερ «Adolescence»

Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά: Μισέλ Γουίλιαμς «Dying for Sex»

Stunt Ensemble: «The Last of Us»

