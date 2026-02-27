search
ΣΙΝΕΜΑ

27.02.2026 15:30

Όσκαρ 2026: Demi Moore, Javier Bardem, Chris Evans και Maya Rudolph ανάμεσα στους νέους παρουσιαστές της τελετής (photos/videos)

27.02.2026 15:30
AP26057724783922
credit: AP

Η Ντέμι Μουρ (Demi Moore), η οποία ήταν ένα από τα φαβορί στα περσινά Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «The Substance» αλλά τελικά έχασε το βραβείο από τη Μάικι Μάντισον (Mikey Madison) για το «Anora», θα δώσει το «παρών» στη φετινή τελετή ως παρουσιάστρια.

Η Μάγια Ρούντολφ (Maya Rudolph), η σταρ του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και κόρη της Μίνι Ρίπερτον (Minnie Riperton) η οποία κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100 το 1975 με το «Lovin’ You», θα είναι επίσης στη σκηνή όπως και η Τσέις Ινφίνιτι (Chase Infiniti), μία από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας «One Battle After Another», η οποία συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ερχόμενη δεύτερη από το «Sinners».

Άλλοι παρουσιαστές που ανακοινώθηκαν είναι οι Χαβιέ Μπαρδέμ (Javier Bardem), Κρις Έβανς (Chris Evans) και Κουμέιλ Ναντζιάνι (Kumail Nanjiani). Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι περσινοί νικητές Έιντριεν Μπρόντι (Adrien Brody), Μάικι Μάντισον, Κίραν Κάλκιν (Kieran Culkin) και Ζόε Σαλντάνια (Zoe Saldaña) θα βραβεύσουν τους φετινούς νικητές.

Η 98η τελετή απονομής των εμβληματικών βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC και μέσω live streaming από το Hulu.

Ο Κόναν Ο’Μπράιεν (Conan O’Brien) θα είναι ο οικοδεσπότης για δεύτερη συνεχή χρονιά με εκτελεστικούς παραγωγούς τους Κέιτι Μουλάν (Katy Mullan) και Ρατζ Καπούρ (Raj Kapoor).

Στον πίνακα των υποψηφιοτήτων, μετά τις ταινίες «Sinners» και «One Battle After Another» ακολουθούν τα «Frankenstein», «Marty Supreme» και «Sentimental Value» με εννέα και το «Hamnet» με οκτώ.

