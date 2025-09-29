search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 11:01
LIFESTYLE

29.09.2025 10:26

Τομ Χόλαντ: Η ανάρτησή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι στα γυρίσματα του «Spider-Man»

Σε στάδιο ανάρρωσης βρίσκεται ο Τομ Χόλαντ, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day».

Με μια ανάρτησή του στο Instagram, ο ηθοποιός ενημέρωσε ότι πλέον νιώθει καλύτερα, ανακτώντας σταδιακά τις δυνάμεις του, ωστόσο, δεν είναι ακόμα έτοιμος να επιστρέψει στα γυρίσματα της ταινίας, ενώ ζήτησε συγγνώμη για την πρόωρη αποχώρησή του από τη φιλανθρωπική εκδήλωση του οργανισμού του «The Brothers Trust», τον οποίο διευθύνει μαζί με τα τρία αδέρφια του.

Το βίντεο που δημοσίευσε στα social media περιλαμβάνει στιγμιότυπα από τη βραδιά με τους καλεσμένους, ανάμεσά τους και η σύντροφός του Ζεντάγια και ο συμπρωταγωνιστής του στις ταινίες της Marvel, Τζέικομπ Μπαταλόν.

Στη λεζάντα της ανάρτησης ευχαρίστησε τη μητέρα, τον πατέρα του και πολλούς ακόμη για τη συμβολή τους στην επιτυχία της βραδιάς, σημειώνοντας με χιούμορ ότι ο πατέρας του έκανε την εκδήλωση ακόμη πιο διασκεδαστική, αναλαμβάνοντας ρόλο παρουσιαστή.

Σημειώνεται ότι έπειτα από σοβαρό τον τραυματισμό του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με διάσειση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγωγή της ταινίας έχει διακοπεί προσωρινά, ενώ όπως όλα δείχνουν, τα γυρίσματα δεν θα αργήσουν να ξεκινήσουν εκ νέου, καθώς ο ηθοποιός αναρρώνει ομαλά και αναμένεται σύντομα να επιστρέψει σύντομα.

