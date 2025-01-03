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03.01.2025 22:13

Τομ Χόλαντ: Αυτός είναι ο λόγος που δεν συνοδεύει τη Zendaya στις πρεμιέρες των ταινιών της

03.01.2025 22:13
TOM HOLLAND

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Ο Bρετανός σταρ Τομ Χόλαντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο Men’s Health παραδέχτηκε ότι αποφεύγει να συνοδεύει τη σύντροφό του, Zendaya, στις πρεμιέρες των ταινιών της. «Δεν είναι η δική μου στιγμή, είναι η δική της και αν πάμε μαζί, θα είναι για εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, το ζευγάρι δεν διστάζει να μοιραστεί τη λάμψη του κόκκινου χαλιού όταν πρόκειται για τις κοινές τους ταινίες. Όπως η τριλογία του «Spider-Man» από την Marvel όπου οι δύο από τις τρεις ταινίες απέφεραν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Το 2025 αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για το διάσημο ζευγάρι καθώς θα συμμετάσχουν σε δύο από τις πολυαναμενόμενες παραγωγές του 2026.

Εκτός από την τέταρτη ταινία του Spider-Man, θα πρωταγωνιστήσουν στην “Οδύσσεια” του Κρίστοφερ Νόλαν, μαζί με τους Ματ Ντέιμον, Ανν Χάθαγουεϊ και Σαρλίζ Θέρον.

Η σχέση τους έγινε επίσημα γνωστή το 2021, αλλά και οι δύο έχουν επιλέξει να την απολαμβάνουν μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Ο ηθοποιός, στην συνέντευξη αποκάλυψε πώς θα ήθελε να είναι όταν θα κάνει οικογένεια. «Όταν αποκτήσω παιδιά, δεν θα με ξαναδείτε σε ταινίες. Γκολφ και μπαμπάς. Και θα εξαφανιστώ από προσώπου γης» ανέφερε.

Σύμφωνα με το Variety, η «Οδύσσεια» του Νόλαν αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026 από την Universal Pictures ενώ το «Spider-Man 4» θα κυκλοφορήσει στις 24 Ιουλίου του ίδιου έτους.

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