Τζένιφερ Λόπεζ: Το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη (Video)

«Το καλύτερο πράγμα που της έχει συμβεί» λέει ότι ήταν το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ η Τζένιφερ Λόπεζ, επισημαίνοντας ότι ο χωρισμός της την άλλαξε και τη βοήθησε να ωριμάσει.

Στην εμφάνισή της στην εκπομπή «CBS News Sunday Morning» την Κυριακή (28/9), η τραγουδίστρια εξήγησε ότι ο χωρισμός της αποτέλεσε για την ίδια μια εμπειρία που της έδωσε μια διαφορετική, θετική προοπτική στη ζωή.

Ο Μπεν Άφλεκ είναι εκτελεστικός παραγωγός στη νέα ταινία της Τζένιφερ Λόπεζ «Kiss of the Spider Woman», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάντανς τον περασμένο Ιανουάριο, τον ίδιο μήνα που το ζευγάρι οριστικοποίησε το διαζύγιό του.

Μιλώντας για την περίοδο εκείνη, η Λόπεζ παραδέχτηκε ότι η επαγγελματική της πορεία βρισκόταν σε αντίθεση με την προσωπική της ζωή.

«Ήταν μια πραγματικά δύσκολη περίοδος. Κάθε στιγμή στο πλατό, κάθε στιγμή που υποδυόμουν αυτόν τον ρόλο, ήμουν τόσο χαρούμενη. Και μετά, όταν γύριζα στο σπίτι, δεν ήταν καλά. Αναρωτιόμουν: “Πώς θα τα συμβιβάσω αυτά;”», είπε στο CBS.

Η Λόπεζ και ο Άφλεκ γνωρίστηκαν το 2002 και σύντομα έγιναν ζευγάρι, ωστόσο ακύρωσαν τον αρραβώνα τους το 2004. Στη συνέχεια, ακολούθησαν διαφορετικές πορείες, με νέους γάμους και οικογένειες, με τη Λόπεζ να παντρεύεται τον Μαρκ Άντονι (2004-2014) με τον οποίο απέκτησε τα δίδυμα παιδιά της, Μαξ και Έμμε και τον Άφλεκ να παντρεύεται την Τζένιφερ Γκάρνερ (2005-2018) αποκτώντας τρία παιδιά: τη Βάιολετ, τη Σεραφίνα και τον Σάμιουελ.

Το ζευγάρι επανενώθηκε το 2021 και παντρεύτηκε σε μια μικρή τελετή στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022. Έναν μήνα αργότερα, πραγματοποίησαν δεύτερη τελετή στην Τζόρτζια με φίλους και συγγενείς. Δύο χρόνια αργότερα, ωστόσο, η τραγουδίστρια υπέβαλε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».

