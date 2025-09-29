search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025
LIFESTYLE

29.09.2025

Νέα «κραυγή» Μαζωνάκη στο «The Voice»: «Τέσσερα χρόνια τώρα περνάω στεναχώρια, φτάνει!»

29.09.2025 00:00
mazw

Το The Voice έκανε πρεμιέρα το Σάββατο το βράδυ με το κοινό στο πλατό να αποθεώνει τους τέσσερις κριτές. Έλενα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας και Γιώργος Μαζωνάκης θα στήσουν τις ομάδες τους διαλέγοντας παίκτες.

Απόψε, στο δεύτερο επεισόδιο του Voice, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μία πολύ σύντομη αναφορά στα τελευταία τέσσερα χρόνια της ζωής του, στα οποία όπως δήλωσε περνάει στεναχώριες, αφήνοντας υπονοούμενο για την δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του και την πρόσφατη νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική.

Αφορμή αποτέλεσε μία ατάκα του Πάνου Μουζουράκη, ο οποίος είπε σε διαγωνιζόμενο: «Εμένα μου αρέσει αυτό που είπες, ότι δεν υπάρχει στεναχώρια».

Εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης σχολίασε: «Σε αυτό συμφωνώ, τέσσερα χρόνια τώρα περνάω στεναχώρια. Φτάνει!», είπε.

Χθες όταν ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην περσινή πορεία του στο σόου, ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε με μία φράση που προκάλεσε αμηχανία στο πλατό: «Εγώ μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο», σχολίασε, αναφερόμενος έμμεσα στην ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο και τις νομικές ενέργειες που έχει ήδη κινήσει εναντίον συγγενικών του προσώπων.

