Σελένα Γκόμεζ: «Το πήρε το κορίτσι» ο Μπένι Μπλάνκο – Ο παραμυθένιος γάμος τους στη Σάντα Μπάρμπαρα

Η Σελένα Γκόμεζ (Selena Gomez) και o Μπένι Μπλάνκο (Benny Blanco) παντρεύτηκαν.

Έπειτα από δύο χρόνια σχέσης, η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός και ο μουσικός παραγωγός αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε βόρεια της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια.

Η Γκόμεζ ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα σε μια ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η οποία έχει ήδη ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια likes.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από μια σειρά από στιγμιότυπα και βίντεο από την τελετή, ενώ στη λεζάντα αναγραφόταν απλώς η ημερομηνία γάμου.

Τα καρέ, που θύμιζαν vintage εικόνες Polaroid και φιλμ, έδειχναν τη νύφη να ακτινοβολεί φορώντας ένα custom-made νυφικό Ralph Lauren με φλοράλ λεπτομέρειες, ανοιχτή πλάτη και εντυπωσιακή ουρά ενώ στα χέρια της κρατούσε μία ανθοδέσμη από μιγκέ, ένα λουλούδι που παραδοσιακά συνδέεται με την αγάπη και την νέα αρχή.

Η μάχη με τον λύκο, την διπολική διαταραχή και το πρόβλημά της να κυοφορήσει

Η 32χρονη σταρ της μουσικής, Σελένα Γκόμεζ αποκάλυψε ότι δεν μπορεί να κάνει παιδιά. «Δεν το έχω πει ποτέ αυτό», είπε «αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κυοφορήσω».

«Έχω πολλά ιατρικά προβλήματα που θα έβαζαν τη ζωή μου και του μωρού σε κίνδυνο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Σελένα Γκόμεζ. «Αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να θρηνήσω για λίγο.», συμπλήρωσε. Αν και ο δρόμος της προς τη μητρότητα θα είναι δύσκολος, η ηθοποιός επιμένει ότι θέλει να γίνει κάποτε.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Σελένα Γκόμεζ ανακοίνωσε το 2015, σε ηλικία μόλις 23 ετών, ότι πάσχει από λύκο και έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μεταμόσχευση νεφρού στην οποία έχει υποβληθεί. Η διάσημη τραγουδίστρια έχει διαγνωστεί και με διπολική διαταραχή και κατάθλιψη. Η ίδια αποκάλυψε το 2020 ότι πάσχει από διπολική διαταραχή εξηγώντας πως βιώνει σοβαρές διακυμάνσεις στη διάθεση και την ενέργειά της.

Σε συνέντευξή της στο Rolling Stone τον Νοέμβριο του 2022, η Gomez μοιράστηκε ότι εξαιτίας των φαρμάκων που λαμβάνει, μια εγκυμοσύνη δε θα μπορούσε να είναι ασφαλής

Η Gomez έχει συμφιλιωθεί με αυτό και δήλωσε στο Vanity Fair για το αν θα γίνει κάποια στιγμή γονιός: «Δεν είναι απαραίτητα ο τρόπος που το φανταζόμουν. Νόμιζα ότι θα συνέβαινε με τον τρόπο που συμβαίνει για όλους. [Αλλά] είμαι σε πολύ καλύτερη θέση με αυτό. Θεωρώ ευλογία το γεγονός ότι υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι πρόθυμοι να βοηθήσουν μέσω της παρένθετης μητρότητας ή της υιοθεσίας, που είναι και τα δύο τεράστιες δυνατότητες για μένα. Με έκανε να είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις άλλες διεξόδους που υπάρχουν και για τους ανθρώπους που πεθαίνουν να γίνουν μητέρες. Είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Είμαι ενθουσιασμένη για το πώς θα είναι αυτό το ταξίδι, αλλά θα είναι λίγο διαφορετικό. Στο τέλος της ημέρας, δεν με νοιάζει. Θα είναι δικό μου. Θα είναι το μωρό μου».

Η 32χρονη Γκόμεζ βρίσκεται σε σχέση με τον 36χρονο μουσικό, Benny Blanco, από τον Ιούλιο του 2023.

