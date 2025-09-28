Δήμος Βερύκιος: «Ο αδελφός μου πέθανε μπροστά στα μάτια της μάνας του, με τα κουτιά των χαπιών άθικτα» (Video)

Και για τον θάνατο του αδελφού του μίλησε, μεταξύ άλλων, στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 ο Δήμος Βερύκιος.

Ο δημοσιογράφος άνοιξε την καρδιά του, τονίζοντας πως ο αδελφός του είχε πίεση 20 και δεν έπαιρνε τα φάρμακά του.

«Δεν είναι εύκολο πράγμα η απώλεια του. Ο αδελφός μου ήταν μικρότερος από μένα, εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι και χαρακτήρες, έκανε κακό στον εαυτό του και όχι στην κοινωνία. Πλήρωσε τα λάθη της ζωής του. Και με την ευκαιρία αυτή, να στείλουμε ένα μήνυμα… Πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη. Είχε πίεση το τελευταίο χρονικό διάστημα, που έφτανε και το 20, και δεν έπινε τα χάπια του», ανέφερε.

«Είχε πάει στον γιατρό, του έδωσε τα χάπια και τα βρήκαμε όπως τα άφησε. Έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε μπροστά στα μάτια της μάνας του, σε ηλικία μόλις 57 ετών, με τα κουτιά των χαπιών άθικτα, εκεί σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Είναι ή δεν είναι αυτοκτονία; Πόσοι αυτοκτονούν κάθε μέρα με τον τρόπο που έφυγε ο αδελφός μου;», πρόσθεσε συγκλονισμένος ο Δήμος Βερύκιος.

