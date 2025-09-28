search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025
28.09.2025

«Δεν είναι καν αστείο»: Απαξία Καλλιακμάνη για το …στριπτίζ Μπαλάσκα (Video)

28.09.2025 11:37
Με απαξία αναφέρθηκε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στην αδιανόητη κίνηση του συναδέλφου του Σταύρου Μπαλάσκα να σηκώσει την μπλούζα και να δείξει το στήθος του στο Πρωινό.

Κληθείς να σχολιάσει το περιστατικό στο Action 24, ο αστυνομικός αναλυτής και συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ. αρκέστηκε να πει: «Δεν θέλω καν να το σχολιάσω, δεν είναι αστείο» απάντησε χαρακτηριστικά στο «τσίγκλισμα» Καμπουράκη.

Πρόσθεσε ωστόσο πως «όταν κάποιος είναι επιρρεπής δεν πρέπει να τον προκαλείς», αφήνοντας αιχμές για τον Γιώργο Λιάγκα.

