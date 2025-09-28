Συρίγος υπέρ Ρούτσι: «Αυτά τα σκουπίδια, όσες άκρες και αν έχουν, θα οδηγηθούν στους κάδους» (Video)

Μήνυμα στα τέρατα που γράφονται για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι έστειλε ο Νίκος Συρίγος, το πρωί της Κυριακής, από το Mega.

«Εγώ θέλω να πω κάτι. Επειδή μου έστειλαν κάποιοι φίλοι κάποια πράγματα που κυκλοφορούν στο Twitter. Εγώ σε αυτούς τους βόθρους δεν μπαίνω. Το χειροκρότημα που περνάει εκεί στον Πάνο είναι η απάντηση σε όλα αυτά τα σκουπίδια. Γράφουν ότι “απεργία πείνας σαν του Ρούτσι που έχει γίνει τετράπαχος, όλοι μπορούν να κάνουν”», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

«Αυτά τα σκουπίδια, όσες άκρες και αν έχουν, όσο καλά και αν αμείβονται, θα οδηγηθούν στους κάδους. Σταματήστε το αίσχος, μην μας εξωθείτε στα άκρα», διαμήνυσε ο Νίκος Συρίγος.

Διαβάστε επίσης:

Mαζωνάκης για Δρομοκαΐτειο: «Μια βόλτα πέρασα και το έκαναν θέμα» – Η στιγμή της αμηχανίας στο «The Voice of Greece» (Videos)

Η Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice ως… διαγωνιζόμενη -Το deja vu για τον Μουζουράκη (video)

Μαυροματάκης: «Δεν νομίζω ότι μου κόστισε η διαφήμιση» (Video)