Η Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice ως… διαγωνιζόμενη -Το deja vu για τον Μουζουράκη (video)

Το The Voice ξεκίνησε και είχε μια μεγάλη έκπληξη για τους 4 κριτές.
Η Κλαυδία που στο παρελθόν είχε κερδίσει τον διαγωνισμό, ανέβηκε στη σκηνή ως… διαγωνιζόμενη, με τους 4 κριτές να είναι με πλάτη και να μη βλέπουν. Βγήκε τραγουδώντας το Roxanne, το τραγούδι με το οποίο είχε συμμετάσχει στα Blinds ως κανονική διαγωνιζόμενη.
Η Ελενα Παπαρίζου σε… δύο δευτερόλεπτα γύρισε και ακολούθησε ο Μάστορας και μετά ο Μαζωνάκης. Οσο για τον Μουζουράκη, γύρισε τελευταίος μόνο που η Παπαρίζου τον είχε… μπλοκάρει, όπως είχε κάνει και την χρονιά που εμφανίστηκε η Κλαυδία ως διαγωνιζόμενη για να μπορέσει να την αρπάξει αυτή.
Η Κλαυδία στη συνέχεια τραγούδησε και την «Αστερομάτα» σε μία εναλλακτική version για να αποθεωθεί από το κοινό.
