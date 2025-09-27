«Ρε άντε κοιτάξτε τη δουλειά σας!»: Έξαλλος ο Τάσος Ιορδανίδης (Video)

Την οργισμένη αντίδραση του Τάσου Ιορδανίδη προκάλεσε το επικριτικό σχόλιο που δέχτηκε η ολυμπιονίκης, Κατερίνα Στεφανίδη, για τη φωτογραφία που ανάρτησε στα social media από τον θηλασμό του μωρού της.

«Ρε άντε κοιτάξτε τη δουλειά σας! Άντε κοιτάξτε τη δουλειά σας! Έτσι ήθελε κι έτσι έκανε. Ίδρωσα» είπε νευριασμένος ο Τάσος Ιορδανίδης μετά την προβολή του σχετικού θέματος στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» της ΕΡΤ.

«Τα κοινωνικά δίκτυα βγάζουν στη φόρα πολύ έντονες παθογένειες που υπάρχουν. Μπαίνει ο κάθε κατακημένος και γράφει το μακρύ και το κοντό του και το διασκεδάζει γιατί έρχεται αντιμέτωπος με τις αποτυχίες τις δικές του. Ότι δεν του δίνει κανένας σημασία και νομίζει ότι παίρνει μια αξία, σχολιάζοντας τον θηλασμό μιας μάνας. Ήθελε να θηλάσει και να το δείξει; Είναι προσωπικός ο λογαριασμός της; Δικαιωμά της άνθρωπέ μου. Τι συζητάμε;», πρόσθεσε.

