LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.09.2025 11:05

Κωστόπουλος για Ρούπο: «Αυτό το τυπάκι έπρεπε να έχει πάρει τον π@@@ο» (Video)

27.09.2025 11:05
kwstopoulos_roupos

Την απόλυση του Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan, μετά από προτροπή ακροδεξιών κύκλων, σχολίασαν, το πρωί του Σαββάτου, στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1.

Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, ο Πέτρος Κωστόπουλος επανήλθε στη συζήτηση, μιλώντας χυδαία.

«Πριν από λίγα λεπτά, ο Νίκος μου έδειξε κάποια άλλα κομματάκια από τον Ρούπο. Υπάρχουν stand up comedian Α’ Βαθμού, Β’ Βαθμού και κάποιοι που νομίζουν ότι είναι κωμικοί και είναι οι πιο… διάσημη ελληνική λέξη. Αυτό το τυπάκι έπρεπε να έχει πάρει τον π….ο από εκεί εδώ και καιρό…», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας την αντίδραση της παρουσιάστριας και και του υπόλοιπου πάνελ.

«Πες το πιο κομψά…», του είπε η Ελένη Τσολάκη, με τον Πέτρο Κωστόπουλο να ζητά συγγνώμη.

