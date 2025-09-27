Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αποκάλυψε ότι το 2024 ήταν η «πιο δύσκολη χρονιά» της ζωής του, καθώς η Κέιτ Μίντλετον πάλευε με τον καρκίνο

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κάνοντας μια αναδρομή στον χρόνο που πέρασε, μίλησε με τον Γιουτζίν Λέβι για τη σειρά του στο Apple TV+, «The Reluctant Traveler».

Ένα απόσπασμα από το επεισόδιο, με τίτλο «Ζώντας τη Βασιλική Ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο», δείχνει τον Ουίλιαμ και τον 78χρονο σταρ του «Schitt’s Creek», να περπατούν στους χώρους του Κάστρου του Ουίνδσορ.

The Prince of Wales appears on the new Apple TV+ series, 'The Reluctant Traveler.' https://t.co/wraA3QSAoT — Marie Claire (@marieclaire) September 26, 2025

«Παρέχουμε αυτήν την υπηρεσία για όλους», είπε ο βασιλιάς καθώς ξεναγούσε τον Λέβι. «Κάνουμε εξατομικευμένες περιηγήσεις παντού».

Το δίδυμο έκανε μια βόλτα δίπλα στην Όρλα, το μαύρο κόκερ σπάνιελ του Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον.

Ο Λέβι ρώτησε στη συνέχεια τι κάνει ο πρίγκιπας στον ελεύθερο χρόνο του.

«Κοιμάμαι», δήλωσε ο Γουίλιαμ. «Όταν έχεις τρία μικρά παιδιά, ο ύπνος είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου».

Ο Καναδός ηθοποιός και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ κάθισαν επίσης για μια μπύρα σε μια τοπική παμπ.

Prince William reveals 2024 was the ‘hardest year’ of his life as Kate Middleton battled cancer https://t.co/HeVHcbMEIp pic.twitter.com/uZ2FJcCWjd September 26, 2025

Ενώ βρισκόταν εκεί, ο διάδοχος του θρόνου αναφέρθηκε στα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία τόσο ο Μίντλετον όσο και ο πατέρας του, ο βασιλιάς Κάρολος, διαγνώστηκαν με καρκίνο.

«Θα έλεγα ότι το 2023-24 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά που είχα ποτέ», μοιράστηκε ο Ουίλιαμ. «Ξέρετε, η ζωή μας έχει σταλεί για να μας δοκιμάσει και το να μπορούμε να το ξεπεράσουμε, αυτό είναι που μας κάνει αυτό που είμαστε».

Τον Μάρτιο του 2024, η 43χρονη Πριγκίπισσα της Ουαλίας αποκάλυψε ότι λάμβανε θεραπεία για καρκίνο.

Κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας, η βασιλική οικογένεια, η οποία έχει μαζί του τα παιδιά Πρίγκιπα Γεώργιο, 12 ετών, Πριγκίπισσα Σάρλοτ, 10 ετών, και Πρίγκιπα Λούις, 7 ετών, κράτησε χαμηλό προφίλ.

Prince William with Eugene Levy at Windsor Castle for the third season of Apple TV’s “The Reluctant Traveller” 📺#PrinceWilliam pic.twitter.com/onQzqFifZe — The British Prince (@freedom_007__) September 26, 2025

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Κέιτ ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος ήταν σε ύφεση.

«Καθώς το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του, δεν μπορώ να σας περιγράψω την ανακούφιση που νιώθω που ολοκλήρωσα επιτέλους τη χημειοθεραπεία μου», έγραψε τότε η πριγκίπισσα. «Οι τελευταίοι εννέα μήνες ήταν απίστευτα δύσκολοι για εμάς ως οικογένεια. Η ζωή όπως την ξέρετε μπορεί να αλλάξει σε μια στιγμή και έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να πλοηγηθούμε στα φουρτουνιασμένα νερά και στον άγνωστο δρόμο».

Τον Ιανουάριο του 2025, μίλησε ειλικρινά για το γεγονός ότι βρίσκεται σε ύφεση, αποκαλώντας το «μια ανακούφιση».

«Όπως γνωρίζει όποιος έχει βιώσει μια διάγνωση καρκίνου, χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστεί κανείς σε μια νέα κανονικότητα», πρόσθεσε. «Ωστόσο, ανυπομονώ για μια γεμάτη χρονιά μπροστά μου. Υπάρχουν πολλά να περιμένουμε. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεχή υποστήριξή σας».

Τον Νοέμβριο του 2024, ενώ βρισκόταν στη Νότια Αφρική, ο Ουίλιαμ μίλησε σε δημοσιογράφους μετά την ετήσια τελετή απονομής του βραβείου Earthshot και αποκάλυψε: «Ήταν απαίσια. Ήταν πιθανώς η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου».

«Έτσι, η προσπάθεια να ξεπεράσω όλα τα άλλα και να τα κρατήσω όλα σε καλό δρόμο ήταν πραγματικά δύσκολη», πρόσθεσε.

«Αλλά είμαι τόσο περήφανος για τη γυναίκα μου, είμαι περήφανος για τον πατέρα μου, που χειρίστηκε τα πάντα. Αλλά από προσωπική οικογενειακή άποψη, ήταν, ναι, ήταν βάναυσο».

