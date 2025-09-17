Κάστρο Ουίνδσορ: Η λαμπερή Κέιτ Μίντλετον με την καρφίτσα της Νταϊάνα, το κομπλιμέντο από Τραμπ και το καπέλο της Μελάνια που κλέβει ξανά την παράσταση

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, έλαμψε με την παρουσία της καθώς υποδέχτηκε μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τον Ντόναλντ και την Μελάνια Τραμπ στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Η υποδοχή έλαβε χώρα στον Walled Garden του κτήματος, σηματοδοτώντας την έναρξη της διήμερης επίσημης επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για την περίσταση, η πριγκίπισσα επέλεξε ένα κομψό μπορντό φόρεμα, της αγαπημένης της σχεδιάστριας, Emilia Wickstead. Ολοκλήρωσε το σύνολό της με ένα καπέλο του οίκου Jane Taylor και μια μπορντό τσάντα Chanel, την οποία έχει κρατήσει και στο παρελθόν.

Η πιο ξεχωριστή λεπτομέρεια της εμφάνισής της ήταν μία καρφίτσα με φτερά, η οποία ανήκε κάποτε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα. Το ιστορικό κόσμημα διακοσμημένο με 18 διαμάντια σε στρογγυλή κοπή μαζί με μικρά σμαράγδια πρόσθετε μία ιδιαίτερη νότα λάμψης και παράδοσης.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον συνόδευσαν το προεδρικό ζεύγος προτού συναντήσουν τον βασιλιά Κάρολο Γ’ και τη βασίλισσα Καμίλα έξω από το Victoria House, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η βασίλισσα Καμίλα φωτογραφήθηκε φορώντας ένα έντονο μπλε φόρεμα και ασορτί πανωφόρι από τον οίκο Fiona Clare, ενώ τα συνδύασε με μία καρφίτσα από ζαφείρια και διαμάντια και ένα καπέλο Philip Treacy.

Εν τω μεταξύ, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, έδειχνε αβίαστα κομψή με ένα σκούρο γκρι κοστούμι από τον οίκο Christian Dior Haute Couture. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα καπέλο με πλατύ γείσο σε μία φωτεινή μοβ απόχρωση που την έκρυβε απόλυτα και σκούρες γκρι σουέτ γόβες. Στην ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου το καπέλο που είχε επιλέξει η Μελάνια Τραμπ συζητήθηκε αρκετά, όπως τώρα.

Όπως γράφει η Vogue, η εμφάνιση της Μελάνια ταίριαζε με αυτή της Κέιτ Μίντλετον, η οποία παρέμεινε πιστή στην αγαπημένη της βασιλική εμφάνιση. Το καπέλο της Μελάνιας ταίριαζε επίσης με την απόχρωση της γραβάτας του συζύγου της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να κάνει ένα προσωπικό κομπλιμέντο στην Κέιτ Μίντλετον: «Είσαι όμορφη, τόσο όμορφη», είπε λίγα λεπτά αφότου οι Τραμπ κατέβηκαν από το Marine One και χαιρέτησαν το βασιλικό ζεύγος.

Trump tells Kate 'you're beautiful' after landing at Windsor estate. pic.twitter.com/Sem6J17pLc — Daily Mail (@DailyMail) September 17, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε σχολιάσει στο παρελθόνκαι την εμφάνιση του πρίγκιπα Ουίλιαμ, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ γοητευτικό».

