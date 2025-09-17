Νέα NAVTEX από την Τουρκία με αναφορά σε «αποστρατικοποιημένα» νησιά 

Νέα NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία την ώρα που οι Ενοπλες Δυνάμεις στην χώρα, βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω Πίρι Ρέις.

Ο σταθμός της Σμύρνης εξέδωσε σήμερα τη νέα NAVTEX εστιάζοντας σε νησιωτικές περιοχές της χώρας για τις οποίες έχει αιτιάσεις «αποστρατικοποίησης»

Σύμφωνα με το κείμενο της Σμύρνης, «οι Νήσοι Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελλόριζο βρίσκονται υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατικοποίησης σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης του Λονδίνου της 13ης Φεβρουαρίου 1914, τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού του 1947. Επομένως, δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών».

Το κείμενο της NAVTEX

«TURNHOS N/W: 0880/25

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

