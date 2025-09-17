search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 12:20
ΚΟΣΜΟΣ

17.09.2025 11:38

Διαδηλώτρια φωνάζει υπέρ της Παλαιστίνης και… φλερτάρει με αστυνομικό – Πώς αντέδρασε ο ίδιος (video)

17.09.2025 11:38
Viral έχει γίνει το βίντεο με μια διαδηλώτρια στην Ισπανία που φαίνεται να φλερτάρει με έναν ένοπλο αστυνομικό κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων για τη Γάζα.

Στο βίντεο, η διαδηλώτρια φωνάζει «Λευτεριά στη Παλαιστίνη» και «ζήτω ο αγώνας του Παλαιστινιακού λαού», αλλά την ίδια ώρα χαμογελά και κλείνει το μάτι της παιχνιδιάρικα στον αστυνομικό τον οποίο έχει σε απόσταση… ανάσας.

Προφανώς δεν είναι ξεκάθαρο αν το φλερτ είναι πραγματικό ή αν η ίδια θέλησε να του κάνει πλάκα. Ωστόσο, ο αστυνομικός σε αυτή την… ασυνήθιστη εικόνα άρχισε να την κοιτάζει και να της χαμογελά.

Το αν όντως τον φλέρταρε η διαδηλώτρια ή όχι, δεν το γνωρίζουμε. Πάντως ο αστυνομικός κάτι γύρισε και της είπε, κάνοντας την να χαμογελάσει στο τέλος.

Δείτε το βίντεο:

