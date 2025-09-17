search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 10:01
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 09:15

Ουκρανία: Βομβαρδισμοί και μαύρος καπνός κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια – Ανησυχία ΔΟΑΕ

17.09.2025 09:15
zaporyzia nuclear plant

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) δήλωσε χθες, Τρίτη (16/9), ότι κλιμάκιό του στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας αντιλήφθηκε επίθεση πυροβολικού σε κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, σηκώθηκε και μαύρος καπνός στον ουρανό από τρία διαφορετικά σημεία.

Το κλιμάκιο ενημερώθηκε ότι βλήματα πυροβολικού έπεσαν εκτός της περιμέτρου του εργοστασίου, σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από χώρο αποθήκευσης καυσίμου ντίζελ, αναφέρει ανακοίνωση του ΔΟΑΕ.

«Παρότι δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές σε εξοπλισμό, το περιστατικό υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά τον διαρκή κίνδυνο για την πυρηνική ασφάλεια», δήλωσε ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος σε όλη την Ευρώπη, βρίσκεται στα χέρια των δυνάμεων της Μόσχας από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες του πολέμου στην Ουκρανία.

Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται συχνά για επιθέσεις στην περιοχή, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας απευθύνει επανειλημμένως εκκλήσεις για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» των αντιμαχόμενων πλευρών προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής.

Ο ΔΟΑΕ διαδραματίζει ρόλο στη διαφύλαξη της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022. Στέλνει συχνά κλιμάκια για να επιθεωρήσουν τους ενεργούς πυρηνικούς αντιδραστήρες σε Ρίβνε και Χμελνίτσκι (δυτικά), ενώ διατηρεί μόνιμη παρουσία στη Ζαπορίζια από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Διαβάστε επίσης:

Επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία: Χλιδάτη υποδοχή, διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις – Στη… σκιά του Επστάιν (Photos/Video)

Καναδάς: Φρικιαστική η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, το Ισραήλ οφείλει να τηρεί το διεθνές δίκαιο

Νέα σφαγή στον Νίγηρα: Τουλάχιστον 22 χωρικοί νεκροί από επίθεση ενόπλων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
patient_new
ΥΓΕΙΑ

Εκτροχιασμός clawback: Κραυγή αγωνίας από τους ασθενείς για την πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες – Τι λέει η πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών στο topontiki.gr

loverdos_4
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ολόκληροι οι… Δημοκράτες στο Μαξίμου (Photos)

robert-redford
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Robert Redford: Το θρυλικο αυτοκίνητο των 1,3 εκατ. ευρώ που είχε κάποτε ο εμβληματικός ηθοποιός

akinito_stegi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στεγαστική κρίση: Ακρίβεια, έλλειψη κατοικιών και περιορισμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις

apon-synavlia-new
LIFESTYLE

Apon: «Μάγεψε» στην Τεχνόπολη – Οι εκπλήξεις στη συναυλία του με Φουρέιρα και Ζαμάνη (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ίδια άτομα έψαχναν από το 2018 - Μόλις 4 από τους 197 ελεγχόμενους στα Τρίκαλα παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

seferlis-new
LIFESTYLE

Μάρκος Σεφερλής: «Αποφάσισα να μην ανανεώσω τη συνεργασία μου με τον ΣΚΑΪ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 10:00
patient_new
ΥΓΕΙΑ

Εκτροχιασμός clawback: Κραυγή αγωνίας από τους ασθενείς για την πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες – Τι λέει η πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών στο topontiki.gr

loverdos_4
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ολόκληροι οι… Δημοκράτες στο Μαξίμου (Photos)

robert-redford
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Robert Redford: Το θρυλικο αυτοκίνητο των 1,3 εκατ. ευρώ που είχε κάποτε ο εμβληματικός ηθοποιός

1 / 3