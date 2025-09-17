Ουκρανία: Βομβαρδισμοί και μαύρος καπνός κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια – Ανησυχία ΔΟΑΕ

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) δήλωσε χθες, Τρίτη (16/9), ότι κλιμάκιό του στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας αντιλήφθηκε επίθεση πυροβολικού σε κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, σηκώθηκε και μαύρος καπνός στον ουρανό από τρία διαφορετικά σημεία.

Το κλιμάκιο ενημερώθηκε ότι βλήματα πυροβολικού έπεσαν εκτός της περιμέτρου του εργοστασίου, σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από χώρο αποθήκευσης καυσίμου ντίζελ, αναφέρει ανακοίνωση του ΔΟΑΕ.

«Παρότι δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές σε εξοπλισμό, το περιστατικό υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά τον διαρκή κίνδυνο για την πυρηνική ασφάλεια», δήλωσε ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος σε όλη την Ευρώπη, βρίσκεται στα χέρια των δυνάμεων της Μόσχας από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες του πολέμου στην Ουκρανία.

Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται συχνά για επιθέσεις στην περιοχή, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας απευθύνει επανειλημμένως εκκλήσεις για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» των αντιμαχόμενων πλευρών προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής.

Ο ΔΟΑΕ διαδραματίζει ρόλο στη διαφύλαξη της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022. Στέλνει συχνά κλιμάκια για να επιθεωρήσουν τους ενεργούς πυρηνικούς αντιδραστήρες σε Ρίβνε και Χμελνίτσκι (δυτικά), ενώ διατηρεί μόνιμη παρουσία στη Ζαπορίζια από τον Σεπτέμβριο του 2022.

