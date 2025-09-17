Καναδάς: Φρικιαστική η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, το Ισραήλ οφείλει να τηρεί το διεθνές δίκαιο

Η καναδική διπλωματία καταδίκασε χθες Τρίτη τη χερσαία επιχείρηση του στρατού του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, χαρακτηρίζοντάς τη «φρικιαστική».

Η επίθεση «χειροτερεύει την ανθρωπιστική κρίση και θέτει σε κίνδυνο την απελευθέρωση των ομήρων», ανέφερε μέσω X το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά.

Israel’s new ground offensive in Gaza City is horrific. It worsens the humanitarian crisis and jeopardizes the release of the hostages. The Government of Israel must adhere to international law. — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) September 16, 2025

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ οφείλει να τηρεί το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.

«Ο Καναδάς στέκει στο πλευρό διεθνών εταίρων του και προτρέπει να υπάρξει άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς περιορισμούς και απελευθέρωση όλων των ομήρων», πρόσθεσε.

Canada stands with international partners in urging an immediate and permanent ceasefire, unrestricted humanitarian aid and the release of all hostages. September 16, 2025

Ο ισραηλινός στρατός, που επιχειρούσε για εβδομάδες στα περίχωρα της μεγαλύτερης πόλης του παλαιστινιακού θύλακα άρχισε να προωθείται προς το κέντρο της το βράδυ της Δευτέρας. Η επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης, που παρουσιάζεται από το Ισραήλ ως το τελευταίο οχυρό της Χαμάς, εγκρίθηκε από την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Αύγουστο.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν πως η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι ολοένα πιο καταστροφική. Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει λιμό σε τμήματά της· η ισραηλινή κυβέρνηση διαψεύδει.

Χθες, ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αποφάνθηκε πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων εκεί. Το Ισραήλ απέρριψε το πόρισμα, κάνοντας λόγο για «συκοφαντικό παραλήρημα» και κατηγορώντας τα μέλη της για «αντισημιτική προκατάληψη»…

