search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 09:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 08:26

Καναδάς: Φρικιαστική η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, το Ισραήλ οφείλει να τηρεί το διεθνές δίκαιο

17.09.2025 08:26
gaza_ekkenosi

Η καναδική διπλωματία καταδίκασε χθες Τρίτη τη χερσαία επιχείρηση του στρατού του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, χαρακτηρίζοντάς τη «φρικιαστική».

Η επίθεση «χειροτερεύει την ανθρωπιστική κρίση και θέτει σε κίνδυνο την απελευθέρωση των ομήρων», ανέφερε μέσω X το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά.

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ οφείλει να τηρεί το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.

«Ο Καναδάς στέκει στο πλευρό διεθνών εταίρων του και προτρέπει να υπάρξει άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς περιορισμούς και απελευθέρωση όλων των ομήρων», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός, που επιχειρούσε για εβδομάδες στα περίχωρα της μεγαλύτερης πόλης του παλαιστινιακού θύλακα άρχισε να προωθείται προς το κέντρο της το βράδυ της Δευτέρας. Η επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης, που παρουσιάζεται από το Ισραήλ ως το τελευταίο οχυρό της Χαμάς, εγκρίθηκε από την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Αύγουστο.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν πως η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι ολοένα πιο καταστροφική. Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει λιμό σε τμήματά της· η ισραηλινή κυβέρνηση διαψεύδει.

Χθες, ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αποφάνθηκε πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων εκεί. Το Ισραήλ απέρριψε το πόρισμα, κάνοντας λόγο για «συκοφαντικό παραλήρημα» και κατηγορώντας τα μέλη της για «αντισημιτική προκατάληψη»…

Διαβάστε επίσης:

Νέα σφαγή στον Νίγηρα: Τουλάχιστον 22 χωρικοί νεκροί από επίθεση ενόπλων

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα εν μέσω σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών – Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για γενοκτονία, διεθνείς αντιδράσεις για ανθρωπιστική κρίση (Videos)

Στο Λονδίνο ο Ντόναλντ Τραμπ – Κάρολος και Καμίλα θα τον υποδεχτούν στο κάστρο του Ουίνσδορ – Οι συνομιλίες με Στάρμερ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
loverdos_mitsotakis_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η επιστράτευση Λοβέρδου ως απάντηση στην εσωκομματική αμφισβήτηση και τα σενάρια αλλαγής εν πλω

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

zaporyzia nuclear plant
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βομβαρδισμοί και μαύρος καπνός κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια – Ανησυχία ΔΟΑΕ

trump_uk_2
ΚΟΣΜΟΣ

Επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία: Χλιδάτη υποδοχή, διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις – Στη… σκιά του Επστάιν (Photos/Video)

menendez_bros1709_apfile
ΚΟΣΜΟΣ

«Όχι» σε νέα δίκη για τα αδέλφια Μενέντεζ – Δικαστής απέρριψε το αίτημα, παρά τα νέα στοιχεία για την κακοποίησή τους (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ίδια άτομα έψαχναν από το 2018 - Μόλις 4 από τους 197 ελεγχόμενους στα Τρίκαλα παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

seferlis-new
LIFESTYLE

Μάρκος Σεφερλής: «Αποφάσισα να μην ανανεώσω τη συνεργασία μου με τον ΣΚΑΪ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 09:35
loverdos_mitsotakis_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η επιστράτευση Λοβέρδου ως απάντηση στην εσωκομματική αμφισβήτηση και τα σενάρια αλλαγής εν πλω

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

zaporyzia nuclear plant
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βομβαρδισμοί και μαύρος καπνός κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια – Ανησυχία ΔΟΑΕ

1 / 3