search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 09:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 07:20

Νέα σφαγή στον Νίγηρα: Τουλάχιστον 22 χωρικοί νεκροί από επίθεση ενόπλων

17.09.2025 07:20
niger_new

Τουλάχιστον 22 χωρικοί δολοφονήθηκαν προχθές, Δευτέρα (15/9), στον Νίγηρα σε επιθέσεις ενόπλων μετακινούμενων με μοτοσικλέτες, στην περιφέρεια Τιλαμπερί (δυτικά), κοντά στη μεθόριο με το Μαλί.

Ο Νίγηρας βρίσκεται αντιμέτωπος τα τελευταία χρόνια με αλλεπάλληλες επιθέσεις οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος στο δυτικό του τμήμα. Η στρατιωτική χούντα, που κατέλαβε την εξουσία πριν από δυο και πλέον χρόνια, δεν έχει μπορέσει να βάλει τέλος στην κρίση.

Το πρωί προχθές «ένοπλοι» κινούμενοι με μοτοσικλέτες «άνοιξαν πυρ εναντίον χωρικών» στην κοινότητα Τακουμπάτ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη τελετή βάπτισης, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικος της γειτονικής κοινότητας Τοντικιουιντί.

«Κατόπιν, οι δράστες πήγαν στα περίχωρα της Τακουμπάτ, όπου σκότωσαν άλλους επτά ανθρώπους», πρόσθεσε η πηγή αυτή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά της.

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης El Maestro TV επιβεβαίωσε τον «μακάβριο απολογισμό 22 αθώων ανθρώπων που δολοφονήθηκαν άνανδρα χωρίς κανέναν λόγο».

Παρά τη μαζική ανάπτυξη στοιχείων των ενόπλων δυνάμεων στην Τιλαμπερί, περιοχή που γειτονεύει με την Μπουρκίνα Φάσο και το Μαλί, οι επιθέσεις που αποδίδονται σε τζιχαντιστές συνεχίζονται, βάζοντας στο στόχαστρο πολίτες και στρατιωτικούς αδιακρίτως.

Ο Νίγηρας και οι γείτονές του, η Μπουρκίνα Φάσο και το Μαλί, όπου κυβερνούν επίσης στρατιωτικοί, εγκαθίδρυσαν συνομοσπονδία, τη Συμμαχία Κρατών του Σαχέλ (ΣΚΣ) και σχημάτισαν κοινή δύναμη ταχείας αντίδρασης 5.000 ανδρών, για την αντιμετώπιση των «τρομοκρατικών οργανώσεων».

Οι τρεις χώρες του Σαχέλ, όπου τα στρατιωτικά καθεστώτα λένε πως ασκούν εθνικά κυρίαρχη, αυτόνομη πολιτική, έδιωξαν τα στρατεύματα της Γαλλίας και των ΗΠΑ, που είχαν αναπτυχθεί στα εδάφη τους στο πλαίσιο του αντιτζιχαντιστικού αγώνα, και στράφηκαν στη Ρωσία.

Διαβάστε επίσης:

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα εν μέσω σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών – Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για γενοκτονία, διεθνείς αντιδράσεις για ανθρωπιστική κρίση (Videos)

Στο Λονδίνο ο Ντόναλντ Τραμπ – Κάρολος και Καμίλα θα τον υποδεχτούν στο κάστρο του Ουίνσδορ – Οι συνομιλίες με Στάρμερ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Αυτά είναι τα μηνύματα που αντάλλαξε ο Τάιλερ Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του -«Είχα βαρεθεί το μίσος του»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Χωρίς κατηγορία

Podcast – Άκης Σακελλαρίου: «Θέλω να δειπνήσω με τον Νίκο Γκάλη και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

zaporyzia nuclear plant
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βομβαρδισμοί και μαύρος καπνός κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια – Ανησυχία ΔΟΑΕ

trump_uk_2
ΚΟΣΜΟΣ

Επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία: Χλιδάτη υποδοχή, διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις – Στη… σκιά του Επστάιν (Photos/Video)

menendez_bros1709_apfile
ΚΟΣΜΟΣ

«Όχι» σε νέα δίκη για τα αδέλφια Μενέντεζ – Δικαστής απέρριψε το αίτημα, παρά τα νέα στοιχεία για την κακοποίησή τους (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ίδια άτομα έψαχναν από το 2018 - Μόλις 4 από τους 197 ελεγχόμενους στα Τρίκαλα παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

seferlis-new
LIFESTYLE

Μάρκος Σεφερλής: «Αποφάσισα να μην ανανεώσω τη συνεργασία μου με τον ΣΚΑΪ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 09:24
Μετρό: Τέλη του 2029 ολοκληρώνεται η γραμμή 4 – Πού βρίσκονται τώρα η «Νίκη» και η «Αθηνά»
Χωρίς κατηγορία

Podcast – Άκης Σακελλαρίου: «Θέλω να δειπνήσω με τον Νίκο Γκάλη και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

zaporyzia nuclear plant
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βομβαρδισμοί και μαύρος καπνός κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια – Ανησυχία ΔΟΑΕ

1 / 3