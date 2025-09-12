search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 11:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2025 09:07

Μακελειό στον Νίγηρα: Δεκάδες νεκροί δεκάδες στρατιώτες σε επιθέσεις τζιχαντιστών

12.09.2025 09:07
niger_army_new

Επιθέσεις που αποδίδονται σε τζιχαντιστές σημειώθηκαν την περασμένη Τετάρτη (10/9) σε περιοχή του δυτικού Νίγηρα, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες.

Χθες, Πέμπτη (11/9), πηγές ανέφεραν ότι ο αριθμός των νεκρών στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων ενδέχεται να φτάνει έως και τους 27.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή Τιλαμπερί, κοντά στα σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο και το Μάλι, στο λεγόμενο «τριεθνές σύνορο», όπου δρουν ενεργά ένοπλες οργανώσεις που δηλώνουν πίστη είτε στην Αλ Κάιντα είτε στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Ο Νίγηρας, όπου κυβερνά στρατιωτικό καθεστώς μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2023, είναι επίσης αντιμέτωπος με επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ στο νοτιοανατολικό τμήμα του, κοντά στη λίμνη Τσαντ.

«Είχαμε πολλούς νεκρούς στις τάξεις του στρατού σε δυο χωριστά συμβάντα χθες (σ.σ. προχθές Τετάρτη) στη ζώνη της Τιλαμπερί, γίνεται λόγος για πάνω από 20 στρατιώτες που σκοτώθηκαν από τρομοκράτες», είπε τοπικός πρώην αιρετός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ομάδα δημοσιογράφων από τη δυτική Αφρική ειδικευμένη στην παρακολούθηση ζητημάτων ασφαλείας στο Σαχέλ, η WAMAPS, απέδωσε επιθέσεις που εξαπολύθηκαν την Τετάρτη στο Ισλαμικό Κράτος στο Σαχέλ (ΙΚΣ).

«Τη 10η Σεπτεμβρίου, στοιχεία του ΙΚΣ διέπραξαν επιθέσεις, ανάμεσά τους μια εναντίον θέσης του Νιγήριου στρατού κοντά στο αεροδρόμιο της Τιλαμπερί», κατά την οποία σκοτώθηκαν «12 στρατιωτικοί» του Νίγηρα, ανέφερε μέσω X.

Την ίδια ημέρα, «έγινε διπλή επιδρομή στην καρδιά της Τιλαμπερί», η μια κοντά σε ιδιωτικό σχολείο, με τον «προσωρινό απολογισμό» να κάνει λόγο για τουλάχιστον «δυο πολίτες νεκρούς».

Όταν κλήθηκε η εθνική φρουρά σε αντίδραση, «15 στρατιώτες» σκοτώθηκαν «σε φονική ενέδρα», συμπλήρωσε η WAMAPS.

Η G25, συμμαχία οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που πρόσκειται στην ανατραπείσα κυβέρνηση, «καταδικάζει με τον πιο σθεναρό τρόπο τις τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράχτηκαν τη 10η Σεπτεμβρίου στην Τιλαμπερί», ενέργειες «αποδιδόμενες στο ΙΚΣ», με ανακοίνωσή της.

Αναφέρθηκε επίσης στον θάνατο «15 μελών της εθνικής φρουράς και 12 στρατιωτών».

Προχθές Τετάρτη, η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) παρότρυνε τις αρχές του Νίγηρα «να κάνουν περισσότερα για να προστατεύσουν» τους αμάχους στην Τιλαμπερί, στο στόχαστρο από τον Μάρτιο αλλεπάλληλων φονικών επιθέσεων του ΙΚΣ.

Διαβάστε επίσης:

Μπολσονάρου: 27 χρόνια κάθειρξη για την απόπειρα πραξικοπήματος – Με αντίποινα απειλούν οι ΗΠΑ, «καλό άνθρωπο» τον βρίσκει ο Τραμπ

Την κατάρριψη 221 ουκρανικών drones στη διάρκεια της νύχτας ανακοίνωσε η Ρωσία

Δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Το FBI δίνει στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον ύποπτο στη στέγη κτιρίου – Στο σκοτάδι οι έρευνες για την ταυτότητά του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adonis_ampatielos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Άδωνι – Αμπατιέλου για την υγεία με φόντο το… Νεπάλ

eforia fakeloi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλειστηριασμοί: 2,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι στον προθάλαμο των κατασχέσεων

SXOLIKA
ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Χρήσιμες συμβουλές για τις αγορές σχολικών ειδών

david-lynch
LIFESTYLE

David Lynch: Για 15 εκατ. δολάρια πωλείται το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών του

mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Καταθέτει μηνύσεις κατά της οικογένειάς του – «Είναι αγανακτισμένος» λέει ο δικηγόρος του (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

ozempic
ΚΟΣΜΟΣ

Οι «παράπλευρες απώλειες» του Ozempic - Πώς ο «πόλεμος» με το Mounjaro αφήνει 9.000 εργαζόμενους στον δρόμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 11:32
adonis_ampatielos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Άδωνι – Αμπατιέλου για την υγεία με φόντο το… Νεπάλ

eforia fakeloi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλειστηριασμοί: 2,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι στον προθάλαμο των κατασχέσεων

SXOLIKA
ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Χρήσιμες συμβουλές για τις αγορές σχολικών ειδών

1 / 3