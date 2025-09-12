search
12.09.2025 08:23

Την κατάρριψη 221 ουκρανικών drones στη διάρκεια της νύχτας ανακοίνωσε η Ρωσία

12.09.2025 08:23
drone

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα πως κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 221 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αντιμετωπίζοντας μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου στα τριάμισι χρόνια που διαρκεί η ρωσική επίθεση.

Από αυτά τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που «αναχαιτίσθηκαν και καταρρίφθηκαν» από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, εννέα καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας και 28 στην περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, η Αγία Πετρούπολη (βορειοδυτική Ρωσία), ανέφερε το υπουργείο Άμυνας μέσω του Telegram την ημέρα που η Ρωσία και η Λευκορωσία αρχίζουν σημαντικά κοινά στρατιωτικά γυμνάσια και δύο ημέρες αφού ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο της Πολωνίας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gewrgiadis-apeiles-facebook-2
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Απειλές για τη ζωή του στο Facebook – Συνελήφθη ένας άνδρας μετά τη μήνυση του υπουργού

electriccar_1209
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιβράδυνση στις παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων τον Αύγουστο

lena-divani-new
LIFESTYLE

Λένα Διβάνη: «Θα έπρεπε να ελέγχονται πρώτα όσοι θέλουν να γίνουν γονείς» (Video)

ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή 19χρονη που παρασύρθηκε από όχημα ενώ διέσχιζε τον ΒΟΑΚ

SKAI-OPOY-YPARXEI-ELLADA-TSIMITSELIS
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Όπου υπάρχει Ελλάδα»… δεν υπάρχει Ρέβη και Κουρδής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

ozempic
ΚΟΣΜΟΣ

Οι «παράπλευρες απώλειες» του Ozempic - Πώς ο «πόλεμος» με το Mounjaro αφήνει 9.000 εργαζόμενους στον δρόμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

