Την κατάρριψη 221 ουκρανικών drones στη διάρκεια της νύχτας ανακοίνωσε η Ρωσία

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα πως κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 221 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αντιμετωπίζοντας μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου στα τριάμισι χρόνια που διαρκεί η ρωσική επίθεση.

Από αυτά τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που «αναχαιτίσθηκαν και καταρρίφθηκαν» από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, εννέα καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας και 28 στην περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, η Αγία Πετρούπολη (βορειοδυτική Ρωσία), ανέφερε το υπουργείο Άμυνας μέσω του Telegram την ημέρα που η Ρωσία και η Λευκορωσία αρχίζουν σημαντικά κοινά στρατιωτικά γυμνάσια και δύο ημέρες αφού ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Διαβάστε επίσης

Μετά το Κατάρ, η Τουρκία; Η παρουσία της Χαμάς προκαλεί ανησυχία για παρόμοιες ισραηλινές επιχειρήσεις

Eurovision 2026: Η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει αν το Ισραήλ λάβει μέρος στον διαγωνισμό

H Τουρκία κατέθεσε αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ