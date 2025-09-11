Eurovision 2026: Η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει αν το Ισραήλ λάβει μέρος στον διαγωνισμό

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ιρλανδίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η χώρα δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του επόμενου έτους, εάν συμμετάσχει το Ισραήλ.

Η περσινή Eurovision — ο διεθνής διαγωνισμός τραγουδιού που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) — επισκιάστηκε από διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό, ενώ ο στρατός του διεξάγει επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανακοίνωσή της, η RTÉ ανέφερε ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας σε έναν διαγωνισμό μαζί με το Ισραήλ «θα ήταν απαράδεκτη δεδομένης της συνεχιζόμενης και τρομακτικής απώλειας ζωών στη Γάζα».

«Το RTÉ ανησυχεί επίσης βαθιά για τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα, την άρνηση πρόσβασης σε διεθνείς δημοσιογράφους στην περιοχή, καθώς και για την κατάσταση των εναπομεινάντων ομήρων», αναφέρει η δήλωση.

Η Ιρλανδία υπήρξε ένας από τους σφοδρότερους επικριτές της ΕΕ για τα τεράστια στρατιωτικά αντίποινα του Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία σκότωσε περίπου 1.200 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν πολίτες. Το Ισραήλ έκλεισε την πρεσβεία του στο Δουβλίνο τον περασμένο Δεκέμβριο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της Ιρλανδίας να αναγνωρίσει την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, καθώς οι κατηγορίες για γενοκτονία στη Γάζα εντάθηκαν.

Σε γενική συνέλευση της EBU τον Ιούλιο, ορισμένα μέλη εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό του 2026, ο οποίος πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Βιέννη τον Μάιο.

Η Σλοβενία ​​και η Ισπανία έχουν επίσης απειλήσει να αποσυρθούν από τον διαγωνισμό εάν συμμετάσχει το Ισραήλ.

Σε δήλωση τον Ιούλιο, η EBU δήλωσε ότι θα διεξάγει «δομημένο και εις βάθος» διάλογο με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς-μέλη σχετικά με τον τρόπο «διαχείρισης της συμμετοχής, των γεωπολιτικών εντάσεων και του τρόπου με τον οποίο άλλοι οργανισμοί έχουν προσεγγίσει παρόμοιες προκλήσεις».

Η EBU δήλωσε ότι θα «υποβάλει έκθεση με συστάσεις αυτό το φθινόπωρο».

Η απόφαση για τη συμμετοχή της Ιρλανδίας στον διαγωνισμό θα οριστικοποιηθεί μόλις η EBU λάβει την απόφασή της σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, ανέφερε το RTÉ.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ KAN δήλωσε ότι η χώρα προετοιμάζεται να συμμετάσχει τον ερχόμενο Μάιο στην Αυστρία και «είναι σχολαστική στην πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του διαγωνισμού και θα συνεχίσει να το πράττει».

