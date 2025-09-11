search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 18:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 17:55

Eurovision 2026: Η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει αν το Ισραήλ λάβει μέρος στον διαγωνισμό

11.09.2025 17:55
eurovision-2026_austria_1808_1920-1080_new

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ιρλανδίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η χώρα δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του επόμενου έτους, εάν συμμετάσχει το Ισραήλ.

Η περσινή Eurovision — ο διεθνής διαγωνισμός τραγουδιού που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) — επισκιάστηκε από διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό, ενώ ο στρατός του διεξάγει επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανακοίνωσή της, η RTÉ ανέφερε ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας σε έναν διαγωνισμό μαζί με το Ισραήλ «θα ήταν απαράδεκτη δεδομένης της συνεχιζόμενης και τρομακτικής απώλειας ζωών στη Γάζα».

«Το RTÉ ανησυχεί επίσης βαθιά για τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα, την άρνηση πρόσβασης σε διεθνείς δημοσιογράφους στην περιοχή, καθώς και για την κατάσταση των εναπομεινάντων ομήρων», αναφέρει η δήλωση.

Η Ιρλανδία υπήρξε ένας από τους σφοδρότερους επικριτές της ΕΕ για τα τεράστια στρατιωτικά αντίποινα του Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία σκότωσε περίπου 1.200 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν πολίτες. Το Ισραήλ έκλεισε την πρεσβεία του στο Δουβλίνο τον περασμένο Δεκέμβριο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της Ιρλανδίας να αναγνωρίσει την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, καθώς οι κατηγορίες για γενοκτονία στη Γάζα εντάθηκαν.

Σε γενική συνέλευση της EBU τον Ιούλιο, ορισμένα μέλη εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό του 2026, ο οποίος πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Βιέννη τον Μάιο.

Η Σλοβενία ​​και η Ισπανία έχουν επίσης απειλήσει να αποσυρθούν από τον διαγωνισμό εάν συμμετάσχει το Ισραήλ.

Σε δήλωση τον Ιούλιο, η EBU δήλωσε ότι θα διεξάγει «δομημένο και εις βάθος» διάλογο με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς-μέλη σχετικά με τον τρόπο «διαχείρισης της συμμετοχής, των γεωπολιτικών εντάσεων και του τρόπου με τον οποίο άλλοι οργανισμοί έχουν προσεγγίσει παρόμοιες προκλήσεις».

Η EBU δήλωσε ότι θα «υποβάλει έκθεση με συστάσεις αυτό το φθινόπωρο».

Η απόφαση για τη συμμετοχή της Ιρλανδίας στον διαγωνισμό θα οριστικοποιηθεί μόλις η EBU λάβει την απόφασή της σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, ανέφερε το RTÉ.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ KAN δήλωσε ότι η χώρα προετοιμάζεται να συμμετάσχει τον ερχόμενο Μάιο στην Αυστρία και «είναι σχολαστική στην πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του διαγωνισμού και θα συνεχίσει να το πράττει».

Διαβάστε επίσης:

H Τουρκία κατέθεσε αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ

Βενετία: Πήραν στο κυνήγι ζευγάρι Εβραίων τουριστών φωνάζοντας «Free Palestine» – Χαστούκια και απειλές με… ροτβάιλερ

Τσάρλι Κερκ: Το FBI λέει ότι βρέθηκε όπλο, αλλά ο δολοφόνος παραμένει άφαντος – Υπάρχουν καθαρά πλάνα, νεαρής ηλικίας ο δράστης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
super_market
ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα MRB για ΕΕΑ: 6 στους 10 Αθηναίους κρίνουν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

erdogan_ap2808
ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Κατάρ, η Τουρκία; Η παρουσία της Χαμάς προκαλεί ανησυχία για παρόμοιες ισραηλινές επιχειρήσεις

mylonakis – kontantopoylou 8- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εσωτερικό σημείωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητάει από τον Γιώργο Μυλωνάκη η Ζωή Κωνσταντοπούλου

eurovision-2026_austria_1808_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision 2026: Η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει αν το Ισραήλ λάβει μέρος στον διαγωνισμό

lebron-james_kerkira_1109_1460-820_new
LIFESTYLE

LeBron James: Ο σταρ του NBA απολαμβάνει τις διακοπές του στην Κέρκυρα (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

XARHS_DOUKAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 18:32
super_market
ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα MRB για ΕΕΑ: 6 στους 10 Αθηναίους κρίνουν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

erdogan_ap2808
ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Κατάρ, η Τουρκία; Η παρουσία της Χαμάς προκαλεί ανησυχία για παρόμοιες ισραηλινές επιχειρήσεις

mylonakis – kontantopoylou 8- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εσωτερικό σημείωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητάει από τον Γιώργο Μυλωνάκη η Ζωή Κωνσταντοπούλου

1 / 3