search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 19:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 17:26

Βενετία: Πήραν στο κυνήγι ζευγάρι Εβραίων τουριστών φωνάζοντας «Free Palestine» – Χαστούκια και απειλές με… ροτβάιλερ

11.09.2025 17:26
strada-nova_venice_1109_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Ένα ζευγάρι Εβραίων τουριστών -ένας αμερικανός πολίτης και η ισραηλινή σύζυγός του- δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου στη Βενετία.

Όπως μετέφεραν τα τοπικά ΜΜΕ, το ζευγάρι έγινε στόχος επίθεσης από περίπου 10 άνδρες, βορειοαφρικανικής καταγωγής, που φώναζαν «Free Palestine» (Ελευθερία στην Παλαιστίνη).

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κοντά σε περίπτερο στη Strada Nova, στο ύψος της Santa Fosca, όταν η ομάδα των 10 ατόμων παρατήρησε την παραδοσιακή ενδυμασία των ορθόδοξων Εβραίων.

Σύμφωνα με την La Stampa, μετά τα πρώτα προσβλητικά σχόλια, το ζευγάρι προσπάθησε να απομακρυνθεί, αλλά το καταδίωξαν -με υβριστικές φράσεις και χειρονομίες- και το περικύκλωσαν. Τότε, ένα μέλος της ομάδας απείλησε ότι θα άφηνε τον σκύλο του, έναν ροτβάιλερ χωρίς φίμωτρο, να τους επιτεθεί, ενώ ένας 31χρονος χαστούκισε τον άνδρα προσποιούμενος ότι του έδινε το χέρι.

Μάλιστα, ένας εκ των δραστών πέταξε ένα γυάλινο μπουκάλι προς το ζευγάρι, το οποίο έσπασε στο έδαφος και τραυμάτισε τη γυναίκα στον αστράγαλο.

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους δράστες, που κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης και απειλές.

Διαβάστε επίσης:

Τσάρλι Κερκ: Το FBI λέει ότι βρέθηκε όπλο, αλλά ο δολοφόνος παραμένει άφαντος – Υπάρχουν καθαρά πλάνα, νεαρής ηλικίας ο δράστης

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Politico: «Στημένο παιχνίδι» o προϋπολογισμός της ΕΕ – Μυστική συνάντηση στην Βιέννη των πλουσιότερων χωρών της ΕΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Emmy Awards
ADVERTORIAL

H 77η τελετή απονομής των βραβείων Emmy αποκλειστικά στην COSMOTE TV

ethniki_eurobasket_1109_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου η Ελλάδα – Η ψηφοφορία της FIBA και οι αποδόσεις των στοιχηματικών

tsarli kerk 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Συνθήματα αντιφασιστικά και υπέρ των τρανς χαραγμένα στις σφαίρες του δολοφόνου του Κερκ – Τον ξέρουμε, λέει το FBI

usa simaia
ΚΟΣΜΟΣ

Παράνοια στις ΗΠΑ: Θα λάβουν «κατάλληλα μέτρα» κατά των ξένων που «επιχαίρουν» για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ

super_market
ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα MRB για ΕΕΑ: 6 στους 10 Αθηναίους κρίνουν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

XARHS_DOUKAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 19:00
Emmy Awards
ADVERTORIAL

H 77η τελετή απονομής των βραβείων Emmy αποκλειστικά στην COSMOTE TV

ethniki_eurobasket_1109_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου η Ελλάδα – Η ψηφοφορία της FIBA και οι αποδόσεις των στοιχηματικών

tsarli kerk 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Συνθήματα αντιφασιστικά και υπέρ των τρανς χαραγμένα στις σφαίρες του δολοφόνου του Κερκ – Τον ξέρουμε, λέει το FBI

1 / 3