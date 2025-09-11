Βενετία: Πήραν στο κυνήγι ζευγάρι Εβραίων τουριστών φωνάζοντας «Free Palestine» – Χαστούκια και απειλές με… ροτβάιλερ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα ζευγάρι Εβραίων τουριστών -ένας αμερικανός πολίτης και η ισραηλινή σύζυγός του- δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου στη Βενετία.
Όπως μετέφεραν τα τοπικά ΜΜΕ, το ζευγάρι έγινε στόχος επίθεσης από περίπου 10 άνδρες, βορειοαφρικανικής καταγωγής, που φώναζαν «Free Palestine» (Ελευθερία στην Παλαιστίνη).
Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κοντά σε περίπτερο στη Strada Nova, στο ύψος της Santa Fosca, όταν η ομάδα των 10 ατόμων παρατήρησε την παραδοσιακή ενδυμασία των ορθόδοξων Εβραίων.
Σύμφωνα με την La Stampa, μετά τα πρώτα προσβλητικά σχόλια, το ζευγάρι προσπάθησε να απομακρυνθεί, αλλά το καταδίωξαν -με υβριστικές φράσεις και χειρονομίες- και το περικύκλωσαν. Τότε, ένα μέλος της ομάδας απείλησε ότι θα άφηνε τον σκύλο του, έναν ροτβάιλερ χωρίς φίμωτρο, να τους επιτεθεί, ενώ ένας 31χρονος χαστούκισε τον άνδρα προσποιούμενος ότι του έδινε το χέρι.
Μάλιστα, ένας εκ των δραστών πέταξε ένα γυάλινο μπουκάλι προς το ζευγάρι, το οποίο έσπασε στο έδαφος και τραυμάτισε τη γυναίκα στον αστράγαλο.
Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους δράστες, που κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης και απειλές.
