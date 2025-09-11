Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Η Αλβανία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που έχει υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης — όχι υπουργό για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά μια εικονική υπουργό φτιαγμένη από pixel και κώδικα και τροφοδοτούμενη από τεχνητή νοημοσύνη.

Το όνομά της είναι Ντιέλα, που σημαίνει ηλιοφάνεια στα αλβανικά, και θα είναι υπεύθυνη για όλες τις δημόσιες συμβάσεις, δήλωσε ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα την Πέμπτη.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Ράμα σκεφτόταν ότι μια μέρα η χώρα θα μπορούσε να έχει έναν ψηφιακό υπουργό και μάλιστα έναν πρωθυπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά λίγοι πίστευαν ότι αυτή η μέρα θα ερχόταν τόσο γρήγορα.

Στη συνέλευση του Σοσιαλιστικού Κόμματος στα Τίρανα την Πέμπτη, όπου ο Ράμα ανακοίνωσε ποιοι υπουργοί αποπέμπονται και ποιοι θα παραμείνουν για μια ακόμη θητεία, παρουσίασε επίσης την Ντιέλα, το μόνο μη ανθρώπινο μέλος της κυβέρνησης.

«Η Ντιέλα είναι το πρώτο μέλος που δεν είναι φυσικά παρόν, αλλά δημιουργήθηκε εικονικά από τεχνητή νοημοσύνη», είπε στα μέλη του κόμματος.

Ο Ράμα δήλωσε ότι οι αποφάσεις για τους διαγωνισμούς θα λαμβάνονται «από τα υπουργεία» και θα τίθενται στα χέρια της Ντιέλα, η οποία είναι «η υπηρέτρια των δημόσιων συμβάσεων». Είπε ότι η διαδικασία θα είναι «βήμα προς βήμα», αλλά η Αλβανία θα είναι μια χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί είναι «100% διαφανείς και όπου κάθε δημόσιο ταμείο που περνάει από τη διαδικασία διαγωνισμού είναι 100% ευανάγνωστο».

«Αυτό δεν είναι επιστημονική φαντασία, αλλά καθήκον της Ντιέλα», είπε.

Η Ντιέλα έχει ήδη παρουσιαστεί στους Αλβανούς πολίτες καθώς τροφοδοτεί την πλατφόρμα e-Albania της χώρας, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε σχεδόν όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες ψηφιακά. Έχει ακόμη και ένα avatar, εμφανιζόμενη ως νεαρή γυναίκα ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία.

Ο Ντιέλα θα αξιολογεί προσφορές και θα έχει το δικαίωμα να «προσλαμβάνει ταλέντα εδώ από όλο τον κόσμο», καταρρίπτοντας παράλληλα «τον φόβο της προκατάληψης και της ακαμψίας της διοίκησης».

Η Αλβανία παλεύει εδώ και καιρό με τη διαφθορά, ιδίως στη δημόσια διοίκηση και στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Το θέμα έχει επανειλημμένα επισημανθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ετήσιες εκθέσεις της για το κράτος δικαίου.

Ο Ράμα εξασφάλισε μια ιστορική τέταρτη θητεία τον Μάιο του 2025, με στόχο την ένταξη στην ένωση έως το 2030.

