ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 23:41
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

05.09.2025 20:51

Μητσοτάκης: «Η χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων ΤΝ μπορεί να βοηθήσει τους δασκάλους μας να γίνουν πιο παραγωγικοί»

05.09.2025 20:51
mitsotakis AI

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης, της OpenAI και του Ιδρύματος Ωνάση για την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος εισαγωγής εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία υπογράφηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στην εκδήλωση «AI in Schools: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση» που διοργάνωσε το υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και στην οποία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε με τον CEO της OpenAI, Sam Altman, σε διαδικτυακή σύνδεση με την αίθουσα της εκδήλωσης.

Πρόκειται για μια πιλοτική πρωτοβουλία, προκειμένου να διερευνηθεί και στη συνέχεια υλοποιηθεί η αξιόπιστη, υπεύθυνη και ηθική εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης σε πρώτη φάση σε 20 δημόσια Γυμνάσια –πειραματικά, πρότυπα και Δημόσια Ωνάσεια σχολεία. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε στάδια και θα ολοκληρωθεί εντός της σχολικής χρονιάς που ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου.

Το μνημόνιο συνεργασίας εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εκ μέρους του Ιδρύματος Ωνάση που υποστηρίζει την πρωτοβουλία ο πρόεδρός του Αντώνης Παπαδημητρίου και εκ μέρους της OpenAI οι Chris Lehane, Chief Global Affairs Officer και Kevin Mills, Head of Education and Government GTM.

Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για συνεργασία εξέφρασε ο πρωθυπουργός, μιλώντας για τη μεγάλη μεταμορφωτική δυναμική των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, που εν προκειμένω, μέσω του πιλοτικού προγράμματος, στόχος είναι «να βοηθήσει τους δασκάλους μας να οργανώσουν καλύτερα τα μαθήματά τους, να κατανοήσουν τις δυσκολίες στη διαχείριση μαθητών που μαθαίνουν με διαφορετική ταχύτητα, να τους απαλλάξει από τον γραφειοκρατικό φόρτο και να τους επιτρέψει να επικεντρωθούν στη διδασκαλία».

«Η χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τους δασκάλους μας να γίνουν πιο παραγωγικοί. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τους μαθητές, οι οποίοι ήδη χρησιμοποιούν το ChatGPT ή άλλα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Το πραγματικό ερώτημα είναι πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε αυτά τα εργαλεία με τρόπο που να ενισχύει τη μάθηση με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο», είπε ο κ. Μητσοτάκης, στη συζήτηση με τον Sam Altman, όπου τα ερωτήματα τους έθεσε η υπουργός Παιδείας.

