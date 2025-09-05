search
05.09.2025 19:48

Μνημόνιο συνεργασίας της Ελλάδας με την OpenAI – Στις πρώτες χώρες που εφαρμόζουν το ChatGPT Edu

Η Ελλάδα και η OpenAI υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την προώθηση της καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις, ανακοίνωσε η αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την OpenAI, η συμφωνία καθιστά την Ελλάδα μία από τις πρώτες χώρες που εφαρμόζουν το ChatGPT Edu, μια εξειδικευμένη έκδοση του ChatGPT για ακαδημαϊκά ιδρύματα, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Με βάση το μνημόνιο, ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας, της κλιματικής αλλαγής, της εκπαίδευσης και του δημόσιου τομέα θα αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνολογία της OpenAI και σε πιστώσεις για να στηρίξουν τα έργα τους.

Το μνημόνιο υπογράφουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου και ο επικεφαλής διεθνών υποθέσεων της OpenAI, Chris Lehane.

«Από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το Λύκειο του Αριστοτέλη, η Ελλάδα είναι η ιστορική γενέτειρα της δυτικής εκπαίδευσης», δήλωσε ο Lehane, προσθέτοντας: «Σήμερα, με εκατομμύρια Έλληνες να χρησιμοποιούν το ChatGPT σε τακτική βάση, η χώρα δείχνει και πάλι την αφοσίωσή της στη μάθηση και στις ιδέες».

Η συμφωνία έρχεται έναν μήνα μετά την παρουσίαση του GPT-5, του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, που αποτελεί τη βάση της δημοφιλούς εφαρμογής ChatGPT και έχει συμβάλει στη μεταμόρφωση των επιχειρήσεων και του πολιτισμού σε παγκόσμια κλίμακα.

